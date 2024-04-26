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Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше
Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу переместить систему противоракетной обороны ближе к Калининградской области России, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T17:25
2024-04-26T17:25
польша
радослав сикорский
в мире
коллективный запад
калининградская область
россия
про
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу переместить систему противоракетной обороны ближе к Калининградской области России, пишет РИА Новости.По его словам, это необходимо сделать, поскольку "Калининградский эксклав является непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации"."Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", - заявил он.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить на территории своей страны ядерное оружие США. В Кремле отметили, что Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие.Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что это вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть слабо предсказуемыми". И добавил, что в случае, если наметятся конкретные действия к дальнейшей эскалации, Россия не будет их игнорировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеРакеты ATACMS: чем они опасныДаже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot
https://crimea.ria.ru/20240314/zachem-ssha-zagovorili-o-postavkakh-raket-jassm-v-polshu-1135646850.html
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польша, радослав сикорский, в мире, коллективный запад, калининградская область, россия, про, безопасность, новости
Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше

Глава МИД Польши предложил Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

17:25 26.04.2024
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу переместить систему противоракетной обороны ближе к Калининградской области России, пишет РИА Новости.
По его словам, это необходимо сделать, поскольку "Калининградский эксклав является непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".
"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", - заявил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить на территории своей страны ядерное оружие США. В Кремле отметили, что Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие.
Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что это вызовет дальнейший виток напряженности, став частью опасной игры, последствия которой "могут быть слабо предсказуемыми". И добавил, что в случае, если наметятся конкретные действия к дальнейшей эскалации, Россия не будет их игнорировать.
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ПольшаРадослав СикорскийВ миреКоллективный ЗападКалининградская областьРоссияПРОБезопасностьНовости
 
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