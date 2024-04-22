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Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль
Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль
Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T13:13
2024-04-22T13:13
2024-04-22T13:13
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие. Такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее польский лидер Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности Польши пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Предложения разместить в Польше ядерное оружие НАТО в рамках программы Nuclear sharing высказывались в Польше неоднократно. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах Северо-Атлантического Альянса, которые им не обладают. В частности сейчас оно размещено в Европе, Турции, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах.Читайте также на РИА Новости Крым:США ускорили размещение тактических ядерных бомб в ЕвропеРоссия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосеКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
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дмитрий песков, россия, польша, ядерное оружие, новости, политика, безопасность, сша
Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль
Россия в случае размещения ядерного оружия США в Польше предпримет ответные меры - Песков