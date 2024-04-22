https://crimea.ria.ru/20240422/rossiya-otvetit-na-razmeschenie-yadernogo-oruzhiya-ssha-v-polshe---kreml-1136747581.html

Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль

Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль

Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T13:13

2024-04-22T13:13

2024-04-22T13:13

дмитрий песков

россия

польша

ядерное оружие

новости

политика

безопасность

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Россия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие. Такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее польский лидер Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности Польши пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Предложения разместить в Польше ядерное оружие НАТО в рамках программы Nuclear sharing высказывались в Польше неоднократно. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах Северо-Атлантического Альянса, которые им не обладают. В частности сейчас оно размещено в Европе, Турции, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах.Читайте также на РИА Новости Крым:США ускорили размещение тактических ядерных бомб в ЕвропеРоссия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосеКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

россия

польша

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, польша, ядерное оружие, новости, политика, безопасность, сша