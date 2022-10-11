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Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
США не будут размещать в Польше свое ядерное оружие, но Вашингтон создает ситуацию, при которой Европа сама попросит развернуть на границах с Россией ракеты... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T14:22
2022-10-11T14:22
2022-10-11T14:22
сша
польша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. США не будут размещать в Польше свое ядерное оружие, но Вашингтон создает ситуацию, при которой Европа сама попросит развернуть на границах с Россией ракеты средней дальности, считает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров.При этом Вашингтон специально нагнетает истерию в Европе по поводу возможного применения Россией своего ядерного оружия, считает политолог."Сам шум вокруг ядерного оружия дает возможность США поставить и выдвинуть на передовые рубежи ракеты средней дальности, которые будут достигать жизненно важных объектов на территории РФ. Поговорить насчет того, что Россия собирается использовать ядерное оружие, создать обстановку нервозности и даже истерики, чтобы те же европейцы громогласно требовали американских вооружений – вот это уже будет очень по-американски", – пояснил Сидоров.Аналитик также выразил мнение, что сейчас для США Европа представляет собой "расходный материал", поскольку для американцев главная задача – "создание нового тихоокеанского центра, туда переносятся основные ресурсы США".Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО в рамках программы Nuclear sharing, по которой европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, размещают и хранят американское ядерное оружие.
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РИА Новости Крым
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сша, польша, политика
Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
Политолог Сидоров: США не передадут ядерное оружие Польше
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. США не будут размещать в Польше свое ядерное оружие, но Вашингтон создает ситуацию, при которой Европа сама попросит развернуть на границах с Россией ракеты средней дальности, считает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров.
"Не передадут они (США – ред.) ядерное оружие в Польшу. Зачем им это делать? Просто не вижу для США такой необходимости", – сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом Вашингтон специально нагнетает истерию в Европе по поводу возможного применения Россией своего ядерного оружия, считает политолог.
"Сам шум вокруг ядерного оружия дает возможность США поставить и выдвинуть на передовые рубежи ракеты средней дальности, которые будут достигать жизненно важных объектов на территории РФ. Поговорить насчет того, что Россия собирается использовать ядерное оружие, создать обстановку нервозности и даже истерики, чтобы те же европейцы громогласно требовали американских вооружений – вот это уже будет очень по-американски", – пояснил Сидоров.
Аналитик также выразил мнение, что сейчас для США Европа представляет собой "расходный материал", поскольку для американцев главная задача – "создание нового тихоокеанского центра, туда переносятся основные ресурсы США".
Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО в рамках программы Nuclear sharing, по которой европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, размещают и хранят американское ядерное оружие.