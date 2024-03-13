https://crimea.ria.ru/20240313/kogda-rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie--otvet-putina-1135603801.html
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:37
2024-03-13T06:37
2024-03-13T08:48
владимир путин (политик)
ядерное оружие
россия
дмитрий киселев
безопасность
вооруженные силы россии
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По словам президента, с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал Путин. При этом ядерную триаду России президент назвал более современной, нежели у других стран. "Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом, по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по УкраинеНАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянсаПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
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владимир путин (политик), ядерное оружие, россия, дмитрий киселев, безопасность, вооруженные силы россии, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), армия и флот, новости
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
Путин: Россия может применить ядерное оружие при угрозе существованию государства
06:37 13.03.2024 (обновлено: 08:48 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", - отметил Путин.
По словам президента, с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал Путин.
При этом ядерную триаду России президент назвал более современной, нежели у других стран.
"Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом, по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял
, что Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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