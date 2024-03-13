https://crimea.ria.ru/20240313/kogda-rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie--otvet-putina-1135603801.html

Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T06:37

2024-03-13T06:37

2024-03-13T08:48

владимир путин (политик)

ядерное оружие

россия

дмитрий киселев

безопасность

вооруженные силы россии

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По словам президента, с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал Путин. При этом ядерную триаду России президент назвал более современной, нежели у других стран. "Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом, по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по УкраинеНАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянсаПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

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владимир путин (политик), ядерное оружие, россия, дмитрий киселев, безопасность, вооруженные силы россии, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), армия и флот, новости