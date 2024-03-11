https://crimea.ria.ru/20240311/v-kremle-otsenili-publikatsii-o-planakh-yadernogo-udara-po-ukraine-1135555407.html

В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине

В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине

Публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине, являются недостойными комментария "рассуждалками". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T13:12

2024-03-11T13:12

2024-03-11T13:12

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине, являются недостойными комментария "рассуждалками". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента США на прошлой неделе сообщил, что в конце 2022 года Вашингтон якобы узнал об обсуждении в России удара по Украине ядерным оружием. По словам собеседников телеканала, к такому выводу американская сторона пришла "на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных".Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с РоссиейУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – ПутинДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США – эксперт

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2024

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дмитрий песков, украина, россия, ядерное оружие, новости, в мире, новости сво, политика