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НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянса - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянса
НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянса - РИА Новости Крым, 01.03.2024
НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянса
Североатлантический альянс намерен избегать эскалации отношений с Россией, при этом продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил в интервью газете Pais... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T11:41
2024-03-01T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Североатлантический альянс намерен избегать эскалации отношений с Россией, при этом продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил в интервью газете Pais заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.По его словам, это "особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с НАТО". Джоанэ также подчеркнул, что у альянса нет намерений вводить войска на Украину.Также замгенсека НАТО заявил, что не видит угрозы применения Россией ядерного оружия, при этом он назвал заявления российских властей "опасными и подрывающими доверие".Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин
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НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией - замгенсека альянса

В НАТО заявили о намерении избегать эскалации отношений с Россией

11:41 01.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Североатлантический альянс намерен избегать эскалации отношений с Россией, при этом продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил в интервью газете Pais заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
"Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации отношений с Россией, что мы до сих пор делали достаточно хорошо", - цитирует Джоанэ РИА Новости.
По его словам, это "особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с НАТО". Джоанэ также подчеркнул, что у альянса нет намерений вводить войска на Украину.
Также замгенсека НАТО заявил, что не видит угрозы применения Россией ядерного оружия, при этом он назвал заявления российских властей "опасными и подрывающими доверие".
Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
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