Рейтинг@Mail.ru
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/v-kremle-rasskazali-o-dialoge-s-ssha-po-nerazmescheniyu-yao-v-kosmose-1136307278.html
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:48
2024-04-05T13:52
дмитрий песков
новости
политика
оружие
ядерное оружие
в мире
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aa58b8aebe7a03f43af33116a2fb0d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.Песков также воздержался от комментария планов США по данной резолюции и предложил дождаться внесения проекта.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не готовы менять ядерную стратегию и не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам российского лидера, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
https://crimea.ria.ru/20240405/yaponiya-zanyala-nedruzhestvennuyu-pozitsiyu-k-rf---peskov-1136306364.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132432912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9659981c08e4f749dbf1913220ff50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости, политика, оружие, ядерное оружие, в мире, космос
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе

Песков ответил на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе

13:48 05.04.2024 (обновлено: 13:52 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.
"Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией – это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос "может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества РФ и США.
Песков также воздержался от комментария планов США по данной резолюции и предложил дождаться внесения проекта.
"Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", - уточнил он.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.
В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не готовы менять ядерную стратегию и не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам российского лидера, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:19
Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
 
Дмитрий ПесковНовостиПолитикаОружиеЯдерное оружиеВ мирекосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
14:42Грозят ли Крыму заморозки
14:31Детей учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы в школах ЛНР
13:58Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
13:57"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
13:48Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
13:37Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"
13:25ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек
13:23Еще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области
13:19Япония заняла недружественную позицию к РФ - Песков
13:03Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией
12:57Приговоры 310 боевикам ВСУ за военные преступления вынесли суды России
12:42К началу лета отремонтируют набережную в Судаке в районе мыса Алчак
12:17ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России
11:28Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
11:21201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
11:19В Курской области под обстрелом ВСУ ранена женщина
11:09В Крыму под Судаком легковушка улетела в кювет и перевернулась
10:55Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро
10:42Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец"
Лента новостейМолния