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Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:48
2024-04-05T13:48
2024-04-05T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.Песков также воздержался от комментария планов США по данной резолюции и предложил дождаться внесения проекта.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не готовы менять ядерную стратегию и не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам российского лидера, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
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Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
Песков ответил на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе
13:48 05.04.2024 (обновлено: 13:52 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.
"Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией – это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос "может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества РФ и США.
Песков также воздержался от комментария планов США по данной резолюции и предложил дождаться внесения проекта.
"Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", - уточнил он.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.
В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила
, что США не готовы менять ядерную стратегию и не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил
, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам российского лидера, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.