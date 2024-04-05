https://crimea.ria.ru/20240405/v-kremle-rasskazali-o-dialoge-s-ssha-po-nerazmescheniyu-yao-v-kosmose-1136307278.html

Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе

Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе

Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T13:48

2024-04-05T13:48

2024-04-05T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе и затем сформирует позицию. Об этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.Песков также воздержался от комментария планов США по данной резолюции и предложил дождаться внесения проекта.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не готовы менять ядерную стратегию и не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам российского лидера, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.

https://crimea.ria.ru/20240405/yaponiya-zanyala-nedruzhestvennuyu-pozitsiyu-k-rf---peskov-1136306364.html

космос

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