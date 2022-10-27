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США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе
США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе
США ускорили развертывание модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе, сместив сроки их размещения с весны 2023 года на декабрь... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:26
2022-10-27T10:26
сша
в мире
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. США ускорили развертывание модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе, сместив сроки их размещения с весны 2023 года на декабрь текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше &gt;&gt;По словам собеседников издания, предполагается заменить прежнюю версию бомбы на модернизированную для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников "на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие на Украине и растущими опасениями, что Запад должен сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения границы".Эксперты опасаются, что это может еще больше обострить и без того опасную ситуацию в Европе. В то же время некоторые из военных аналитиков считают, что этот шаг направлен скорее на демонстрацию поддержки европейских союзников, чем против России. Однако, предупреждают эксперты, любые шаги, связанные с ядерной программой, какими бы формальными они ни были, могут иметь непреднамеренные последствия и несут риски эскалации.Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
https://crimea.ria.ru/20221026/kak-otreagirovali-v-oon-na-ugrozu-primeneniya-kievom-gryaznoy-bomby-1125090044.html
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4.7
96
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сша, в мире, нато
США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе

Politico: США ускорили развертывание ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе

10:26 27.10.2022
 
© AP Photo Boris GrdanoskiАмериканские военные идут рядом с истребителями F-35 Национальной гвардии Вермонта, припаркованными на военной базе в аэропорту Скопье, Северная Македония
Американские военные идут рядом с истребителями F-35 Национальной гвардии Вермонта, припаркованными на военной базе в аэропорту Скопье, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo Boris Grdanoski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. США ускорили развертывание модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе, сместив сроки их размещения с весны 2023 года на декабрь текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше >>
"Прибытие модернизированной гравитационной бомбы воздушного базирования B61-12, первоначально запланированное на весну следующего года, теперь запланировано на декабрь этого года, сообщили официальные лица США союзникам по НАТО во время встречи за закрытыми дверями в Брюсселе", - говорится в публикации.
По словам собеседников издания, предполагается заменить прежнюю версию бомбы на модернизированную для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников "на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие на Украине и растущими опасениями, что Запад должен сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения границы".
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Эксперты опасаются, что это может еще больше обострить и без того опасную ситуацию в Европе. В то же время некоторые из военных аналитиков считают, что этот шаг направлен скорее на демонстрацию поддержки европейских союзников, чем против России. Однако, предупреждают эксперты, любые шаги, связанные с ядерной программой, какими бы формальными они ни были, могут иметь непреднамеренные последствия и несут риски эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.
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В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
 
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