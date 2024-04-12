https://crimea.ria.ru/20240412/dazhe-esli-by-my-khoteli-duda-otkazal-zelenskomu-v-postavkakh-patriot-1136501158.html

Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot

Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot

У Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T08:59

2024-04-12T08:59

2024-04-12T08:59

польша

анджей дуда

украина

литва

patriot (зенитный ракетный комплекс)

в мире

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.Он пояснил, что страна сейчас использует комплексы Patriot, которые принадлежат американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения".Науседа в свою очередь напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем".Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуЗачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуЛогистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша

польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, анджей дуда, украина, литва, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, владимир зеленский (президент украины), политика, новости