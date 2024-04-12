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Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot
Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot
У Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T08:59
2024-04-12T08:59
2024-04-12T08:59
польша
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patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.Он пояснил, что страна сейчас использует комплексы Patriot, которые принадлежат американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения".Науседа в свою очередь напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем".Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуЗачем США заговорили о поставках ракет JASSM в ПольшуЛогистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
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польша, анджей дуда, украина, литва, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, владимир зеленский (президент украины), политика, новости
Даже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot
Польша не передаст Украине Patriot "даже если бы хотела" - Дуда
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
"Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда.
Он пояснил, что страна сейчас использует комплексы Patriot, которые принадлежат американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения".
Науседа в свою очередь напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.
Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем
".
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