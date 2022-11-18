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Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда
Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда
Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить,... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T14:10
2022-11-18T14:10
польша
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить, заявил президент страны Анджей Дуда.Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 &gt;&gt;По словам Дуды, "ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов".Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию &gt;&gt;15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
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польша, происшествия, украина
Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда

Дуда назвал "несчастным случаем" падение украинской ракеты в Польше

14:10 18.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить, заявил президент страны Анджей Дуда.
"Скорее всего, это был несчастный случай. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда", – цитирует польского лидера РИА Новости.
Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 >>
По словам Дуды, "ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов".
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию >>
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.
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