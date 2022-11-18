https://crimea.ria.ru/20221118/padenie-ukrainskoy-rakety-v-polshe-bylo-neschastnym-sluchaem--duda-1125433212.html

Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда

Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем – Дуда

Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить,... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T14:10

2022-11-18T14:10

2022-11-18T14:10

польша

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить, заявил президент страны Анджей Дуда.Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 >>По словам Дуды, "ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов".Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию >>15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, украина