Рейтинг@Mail.ru
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/belyy-dom-vozlozhil-otvetstvennost-za-intsident-v-polshe-na-rossiyu-1125404949.html
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию
США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявила в среду... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T20:58
2022-11-16T21:10
польша
сша
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
политика
в мире
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78187100c19ef0f4ab0f53dc6e785199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявила в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.В Белом доме подчеркнули, что "полностью доверяют" расследованию инцидента, которое проводит Польша, и не намерены спешить с оценками до окончания сбора всей информации.При этом Уотсон заявила, что США "не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом падения ракеты украинской ПВО". "Мы продолжим прозрачно оценивать события и делиться любой новой информацией по мере ее поступления", - добавила представитель Белого дома.В среду по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует, что на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент страны Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.В среду президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии причина полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20221116/ukraina-priznala-primenenie-pvo-vblizi-mesta-padeniya-raket-v-polshe--smi-1125404110.html
https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html
польша
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_efd46f96625f62ec130113412fdae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, сша, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, политика, в мире, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию

США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

20:58 16.11.2022 (обновлено: 21:10 16.11.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявила в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону", - цитирует заявление Уотсон РИА Новости.
В Белом доме подчеркнули, что "полностью доверяют" расследованию инцидента, которое проводит Польша, и не намерены спешить с оценками до окончания сбора всей информации.
При этом Уотсон заявила, что США "не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом падения ракеты украинской ПВО".
"Мы продолжим прозрачно оценивать события и делиться любой новой информацией по мере ее поступления", - добавила представитель Белого дома.
В среду по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует, что на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент страны Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.
На месте происшествия в Польше
19:03
СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.
Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.
В среду президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии причина полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:18
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
 
ПольшаСШАСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимПолитикаВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10Главные события и заявления дня: 16 ноября
21:44Когда в Крыму установится коллективный иммунитет против гриппа – минздрав
21:22Крыму нужны турмаршруты по местам древнерусского периода – мнение
20:58Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию
20:41В Крыму временно закрыли Боткинскую тропу
20:22Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год
19:58Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты
19:34Нетрезвая крымчанка напала на фельдшера скорой помощи
19:17Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
19:03СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
18:36Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
17:54Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику
17:30Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
17:12В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
16:51Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
16:42РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
16:35Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
16:26В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
16:23Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
16:14Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
Лента новостейМолния