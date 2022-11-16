https://crimea.ria.ru/20221116/belyy-dom-vozlozhil-otvetstvennost-za-intsident-v-polshe-na-rossiyu-1125404949.html

Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию

Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию

США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявила в среду... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T20:58

2022-11-16T20:58

2022-11-16T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявила в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.В Белом доме подчеркнули, что "полностью доверяют" расследованию инцидента, которое проводит Польша, и не намерены спешить с оценками до окончания сбора всей информации.При этом Уотсон заявила, что США "не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом падения ракеты украинской ПВО". "Мы продолжим прозрачно оценивать события и делиться любой новой информацией по мере ее поступления", - добавила представитель Белого дома.В среду по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует, что на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент страны Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.В среду президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии причина полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

https://crimea.ria.ru/20221116/ukraina-priznala-primenenie-pvo-vblizi-mesta-padeniya-raket-v-polshe--smi-1125404110.html

https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html

польша

сша

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польша, сша, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, политика, в мире, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине