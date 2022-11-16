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Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
Польша не была намерено атакована, у Варшавы также нет подтверждений, что это была российская ракета, заявил президент страны Анджей Дуда. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:35
2022-11-16T16:37
польша
украина
нато
происшествия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Польша не была намерено атакована, у Варшавы также нет подтверждений, что это была российская ракета, заявил президент страны Анджей Дуда."Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу", – цитирует Дуду РИА Новости.По его словам, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины."Предварительный осмотр места происшествия показал, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", – пояснил польский президент. Скорее всего речь идет о ракете советского производства типа С-300, уточнил он.Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что статью 4 договора НАТО нет необходимости применять. Статья применяется, если какое-либо государство-член альянса чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, тогда оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО.Моравецкий подтвердил, что Польша склоняются к тому, что на ее территории упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины.В среду по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
https://crimea.ria.ru/20221116/vasserman-sprognoziroval-deystviya-polshi-posle-intsidenta-s-raketoy-1125393981.html
https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html
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польша, украина, нато, происшествия, политика
Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга

Упавшая ракета не была нацелена на Польшу – Анджей Дуда

16:35 16.11.2022 (обновлено: 16:37 16.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПадение ракеты на Польшу
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Польша не была намерено атакована, у Варшавы также нет подтверждений, что это была российская ракета, заявил президент страны Анджей Дуда.
"Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу", – цитирует Дуду РИА Новости.
По его словам, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.
"Многое указывает, что есть высокая вероятность, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны", – сказал Дуда, добавив, что одна из этих ракет могла упасть на территории Польши.
"Предварительный осмотр места происшествия показал, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", – пояснил польский президент. Скорее всего речь идет о ракете советского производства типа С-300, уточнил он.
Телеведущий, писатель Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что статью 4 договора НАТО нет необходимости применять. Статья применяется, если какое-либо государство-член альянса чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, тогда оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО.
Моравецкий подтвердил, что Польша склоняются к тому, что на ее территории упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины.
В среду по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
"Согласно нашему предварительному анализу, инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки", - сообщил он, отметив, что расследование продолжается.
Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.
Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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