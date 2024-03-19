https://crimea.ria.ru/20240319/logisticheskie-khaby-na-granitse-s-ukrainoy-chto-planiruyut-germaniya-i-polsha-1135821086.html

Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша

Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша

Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов, заявил германский министр... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T07:30

2024-03-19T07:30

2024-03-19T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.Писториус отметил, что обе страны поддерживают Украину в области противовоздушной обороны и боеприпасах.Писториус также отметил желание двух стран "приблизить к Украине логистические хабы". Его речь на пресс-конференции в ходе его визита в Польшу транслировалась телеканалом Phoenix.В феврале, выступая на Мюнхенской конференции, министр обороны ФРГ рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий". Доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку речь идет о сохранении и развитии цивилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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