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Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов, заявил германский министр... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T07:30
2024-03-19T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.Писториус отметил, что обе страны поддерживают Украину в области противовоздушной обороны и боеприпасах.Писториус также отметил желание двух стран "приблизить к Украине логистические хабы". Его речь на пресс-конференции в ходе его визита в Польшу транслировалась телеканалом Phoenix.В феврале, выступая на Мюнхенской конференции, министр обороны ФРГ рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий". Доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку речь идет о сохранении и развитии цивилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
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РИА Новости Крым
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новости, борис писториус, германия, польша, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, политика, поставки западного оружия украине
Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины