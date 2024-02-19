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Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса
Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса
Никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T14:05
2024-02-19T14:05
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку речь идет о сохранении и развитии цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции, рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий".По убеждению Гусева, как политик Писториус "совсем еще слабый", поэтому "ему кажется, что будут какие-то разделительные линии", но этого не произойдет.Слова западных политиков все еще расходятся с тем, что они на самом деле думают, полагает эксперт. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что давление со стороны США все еще сильно."Они внутренне готовы, чтобы пойти навстречу, начать обсуждать, но не делают этого в силу обстоятельств, связанных с повышенным вниманием Соединенных Штатов, с давлением со стороны американцев, с шантажом, с деньгами", – сказал Гусев.Но обратный отсчет уже начался – это видно и по голосу европейской общественности, и по высказываниям отдельных западных политиков, таких как Виктор Орбан и Роберт Фицо, "которые, как могут, сопротивляются гегемонии США", добавил он.По его мнению, не только Европа, но и весь мир сейчас находится "на очень сложной грани, на острие", и от того, как лидеры стран поступят, зависит дальнейшее развитие цивилизации. Поэтому осознание, что в нынешней ситуации "нужна не конфронтация, а именно сотрудничество", непременно должно возобладать, считает эксперт.Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада продолжать конфликт, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, то есть, по сути, развалить ее, "приведут только к одному: глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства". Читайте также на РИА Новости Крым:Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – Затулин Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина
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александр гусев, мнения, новости, украина, европа, россия, политика, сша, новости сво
Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса

После победы РФ на Украине Европа будет налаживать отношения с Россией – Гусев

14:05 19.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку речь идет о сохранении и развитии цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции, рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий".
По убеждению Гусева, как политик Писториус "совсем еще слабый", поэтому "ему кажется, что будут какие-то разделительные линии", но этого не произойдет.
"Никаких разделительных линий не будет, я вас уверяю. Россия добьется победы на Украине со всеми вытекающими последствиями. Запад это понимает – а дальше это понимание только усилится, – что с Россией воевать бесполезно, просто бесперспективно. Нужно выстраивать отношения. И они будут выстраиваться. Но не с позиции сильного Запада по отношению к слабой России. А, по крайней мере, как равноправных партнеров", – считает Гусев.
Слова западных политиков все еще расходятся с тем, что они на самом деле думают, полагает эксперт. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что давление со стороны США все еще сильно.
"Они внутренне готовы, чтобы пойти навстречу, начать обсуждать, но не делают этого в силу обстоятельств, связанных с повышенным вниманием Соединенных Штатов, с давлением со стороны американцев, с шантажом, с деньгами", – сказал Гусев.
Но обратный отсчет уже начался – это видно и по голосу европейской общественности, и по высказываниям отдельных западных политиков, таких как Виктор Орбан и Роберт Фицо, "которые, как могут, сопротивляются гегемонии США", добавил он.

"Европейцы понимают, что Запад просчитался с Россией. Они обращаются к речи Путина 2007 года на Мюнхенской конференции, когда он предложил создать единую систему европейской безопасности вместе с Россией. Они это отвергли тогда, но сейчас понимание приходит. И они все чаще в информационном поле обращаются к тому, что без России Европе просто не выжить. Это касается и Северных потоков, и экономики, и военной сферы, и военно-технической", – сказал Гусев.

По его мнению, не только Европа, но и весь мир сейчас находится "на очень сложной грани, на острие", и от того, как лидеры стран поступят, зависит дальнейшее развитие цивилизации. Поэтому осознание, что в нынешней ситуации "нужна не конфронтация, а именно сотрудничество", непременно должно возобладать, считает эксперт.
Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада продолжать конфликт, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, то есть, по сути, развалить ее, "приведут только к одному: глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства".
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