https://crimea.ria.ru/20240219/razdelitelnye-linii-s-rossiey-v-evrope-ekspert-otsenil-slova-pistoriusa-1135050425.html

Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса

Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса

Никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T14:05

2024-02-19T14:05

2024-02-19T14:05

радио "спутник в крыму"

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Никаких разделительных линий в Европе не будет – после победы России на Украине Запад начнет налаживать отношения с РФ на взаимовыгодных условиях, поскольку речь идет о сохранении и развитии цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции, рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий".По убеждению Гусева, как политик Писториус "совсем еще слабый", поэтому "ему кажется, что будут какие-то разделительные линии", но этого не произойдет.Слова западных политиков все еще расходятся с тем, что они на самом деле думают, полагает эксперт. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что давление со стороны США все еще сильно."Они внутренне готовы, чтобы пойти навстречу, начать обсуждать, но не делают этого в силу обстоятельств, связанных с повышенным вниманием Соединенных Штатов, с давлением со стороны американцев, с шантажом, с деньгами", – сказал Гусев.Но обратный отсчет уже начался – это видно и по голосу европейской общественности, и по высказываниям отдельных западных политиков, таких как Виктор Орбан и Роберт Фицо, "которые, как могут, сопротивляются гегемонии США", добавил он.По его мнению, не только Европа, но и весь мир сейчас находится "на очень сложной грани, на острие", и от того, как лидеры стран поступят, зависит дальнейшее развитие цивилизации. Поэтому осознание, что в нынешней ситуации "нужна не конфронтация, а именно сотрудничество", непременно должно возобладать, считает эксперт.Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада продолжать конфликт, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, то есть, по сути, развалить ее, "приведут только к одному: глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства". Читайте также на РИА Новости Крым:Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – Затулин Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина

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александр гусев, мнения, новости, украина, европа, россия, политика, сша, новости сво