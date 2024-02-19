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Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240219/zelenskiy-otmenil-vystuplenie-v-yaponii-v-chem-prichina-1135048424.html
Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина
Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина
Информация о потере украинскими войсками Авдеевки и дальнейшем наступлении российских войск в ДНР стало шоком для Запада, который "впал в прострацию", осознав... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T12:39
2024-02-19T12:39
радио "спутник в крыму"
александр гусев
мнения
всу (вооруженные силы украины)
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
владимир зеленский (президент украины)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Информация о потере украинскими войсками Авдеевки и дальнейшем наступлении российских войск в ДНР стало шоком для Запада, который "впал в прострацию", осознав реальное положение дел в зоне СВО. Поэтому выступления президента Украины Владимира Зеленского будут отменяться, как это произошло в Японии: хвалиться нечем, чтобы опять просить денег. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Киев отменил выступление Зеленского на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины. Оно должно было состояться по видеосвязи в понедельник, 19 февраля, в день открытия мероприятия.По словам Гусева, любое выступление Зеленского курируется из Вашингтона и имеет одну задачу: "собрать по всему миру деньги". "Задача заключается в том, чтобы каждое выступление Зеленского сопровождалось выделением либо военной, либо военно-технической помощи и, главным образом, финансовой. А поскольку заявлять нечего и позитивных примеров нет, я полагаю, что из Вашингтона пришла информация Зеленскому о том, что выступать в Японии с каким-то посланием смысла нет. Это главная причина", – сказал Гусев.Он не исключает, что все ранее запланированные публичные заявления Зеленского также могут быть отменены. Поскольку не только для киевского режима, а в целом "для Запада потеря Авдеевки – это шок, и многие сейчас из-за океана и в Европе впали в прострацию, и достаточно глубокую", считает эксперт.По его мнению, взятие российскими войсками Авдеевки не только поможет положить конец террору ВСУ, которому подвергается мирное население Донецка, Горловки и других населенных пунктов в ДНР на протяжении многих лет, но и обозначит перелом в конфликте, приблизив нацистскую власть Украины к гибели."Авдеевка, я считаю, это тот определенный Рубикон, после которого они покатятся колесом", – заключил эксперт.17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе города Авдеевка в ДНР под полный контроль Вооруженных сил России. Утром 19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ полностью освободили авдеевский коксохимический завод. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел" Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года
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александр гусев, мнения, всу (вооруженные силы украины), авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, владимир зеленский (президент украины), политика, россия
Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина

Вашингтон отменил выступление Зеленского в Японии из-за потери Авдеевки - мнение

12:39 19.02.2024
 
© AFP 2023 / WOLFGANG RATTAYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / WOLFGANG RATTAY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Информация о потере украинскими войсками Авдеевки и дальнейшем наступлении российских войск в ДНР стало шоком для Запада, который "впал в прострацию", осознав реальное положение дел в зоне СВО. Поэтому выступления президента Украины Владимира Зеленского будут отменяться, как это произошло в Японии: хвалиться нечем, чтобы опять просить денег. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Киев отменил выступление Зеленского на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины. Оно должно было состояться по видеосвязи в понедельник, 19 февраля, в день открытия мероприятия.
По словам Гусева, любое выступление Зеленского курируется из Вашингтона и имеет одну задачу: "собрать по всему миру деньги".
"Задача заключается в том, чтобы каждое выступление Зеленского сопровождалось выделением либо военной, либо военно-технической помощи и, главным образом, финансовой. А поскольку заявлять нечего и позитивных примеров нет, я полагаю, что из Вашингтона пришла информация Зеленскому о том, что выступать в Японии с каким-то посланием смысла нет. Это главная причина", – сказал Гусев.
Он не исключает, что все ранее запланированные публичные заявления Зеленского также могут быть отменены. Поскольку не только для киевского режима, а в целом "для Запада потеря Авдеевки – это шок, и многие сейчас из-за океана и в Европе впали в прострацию, и достаточно глубокую", считает эксперт.
"Приходит понимание того, что все происходит совершенно иначе, чем говорят СМИ, аффилированные с западноевропейскими бизнесменами либо американской политической элитой. Ведь все говорили, что Авдеевку будут защищать до конца. И даже фотографию разместили в западных СМИ, где Зеленский стоит напротив стелы, на которой написано "Авдеевка". Но в итоге… наши доблестные вооруженные силы эту гадину под названием киевская хунта отбросили на достаточно серьезное расстояние", – прокомментировал Гусев.
По его мнению, взятие российскими войсками Авдеевки не только поможет положить конец террору ВСУ, которому подвергается мирное население Донецка, Горловки и других населенных пунктов в ДНР на протяжении многих лет, но и обозначит перелом в конфликте, приблизив нацистскую власть Украины к гибели.
"Авдеевка, я считаю, это тот определенный Рубикон, после которого они покатятся колесом", – заключил эксперт.
17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе города Авдеевка в ДНР под полный контроль Вооруженных сил России.
Утром 19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ полностью освободили авдеевский коксохимический завод.
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Радио "Спутник в Крыму"Александр ГусевМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)АвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовостиВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаРоссия
 
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