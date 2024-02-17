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Авдеевка полностью освобождена - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Авдеевка полностью освобождена
Авдеевка полностью освобождена - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Авдеевка полностью освобождена
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T22:44
2024-02-17T23:02
авдеевка
сергей шойгу
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщило Минобороны.Он отметил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
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авдеевка, сергей шойгу, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, владимир путин (политик), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Авдеевка полностью освобождена

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

22:44 17.02.2024 (обновлено: 23:02 17.02.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкАвдеевка
Авдеевка - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщило Минобороны.

"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины", - цитирует Шойгу Минобороны.

Он отметил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. Войска группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов", - добавил министр обороны.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
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