Авдеевка полностью освобождена
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
22:44 17.02.2024 (обновлено: 23:02 17.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщило Минобороны.
"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины", - цитирует Шойгу Минобороны.
Он отметил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. Войска группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов", - добавил министр обороны.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
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