https://crimea.ria.ru/20240217/avdeevka-polnostyu-osvobozhdena-1135019118.html

Авдеевка полностью освобождена

Авдеевка полностью освобождена - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Авдеевка полностью освобождена

Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T22:44

2024-02-17T22:44

2024-02-17T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщило Минобороны.Он отметил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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