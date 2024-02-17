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В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта - РИА Новости Крым, 17.02.2024
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский в своих заявлениях о том, что ВСУ покидают Авдеевку на "заранее подготовленные позиции",... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T20:59
2024-02-17T21:04
крым
владимир константинов
александр сырский
владимир зеленский (президент украины)
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
мнения
политика
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский в своих заявлениях о том, что ВСУ покидают Авдеевку на "заранее подготовленные позиции", подобны фашистским командирам. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Константинов также усомнился, что такое решение лидеры киевского режима приняли ради спасения своих же военных."Их лицемерные комментарии, что это делается якобы для сохранения жизней украинских солдат, звучат жалко. Всем известно, как относятся к жизням украинских солдат что "генерал-200", что кровавый клоун. На самом же деле свидетельства с места событий показывают, что из Авдеевки идет даже не отступление, а хаотичное бегство остатков гарнизона города", - отметил он.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Позже решение подтвердил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что отвести украинские войска из Авдеевки было решено, чтобы сохранить жизни людей. Однако Захарова отметила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфиреКиев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - ЗахароваЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
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крым, владимир константинов, александр сырский, владимир зеленский (президент украины), авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, мнения, политика, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

В Крыму назвали лживыми заявления об отводе ВСУ из Авдеевки ради спасении жизней солдат

20:59 17.02.2024 (обновлено: 21:04 17.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский в своих заявлениях о том, что ВСУ покидают Авдеевку на "заранее подготовленные позиции", подобны фашистским командирам. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
"Мы все это уже слышали. В фильмах о Великой Отечественной именно так оправдывали свое отступление генералы вермахта в ставке Гитлера. Сырский с Зеленским тоже смотрели эти фильмы и не могут не осознавать, чьи роли они сейчас играют", - написал он в своем Telegram.
Константинов также усомнился, что такое решение лидеры киевского режима приняли ради спасения своих же военных.
"Их лицемерные комментарии, что это делается якобы для сохранения жизней украинских солдат, звучат жалко. Всем известно, как относятся к жизням украинских солдат что "генерал-200", что кровавый клоун. На самом же деле свидетельства с места событий показывают, что из Авдеевки идет даже не отступление, а хаотичное бегство остатков гарнизона города", - отметил он.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Позже решение подтвердил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что отвести украинские войска из Авдеевки было решено, чтобы сохранить жизни людей. Однако Захарова отметила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения.
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