https://crimea.ria.ru/20240217/zelenskiy-podtverdil-i-obyasnil-vyvod-voysk-iz-avdeevki-1135010742.html

Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки

Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ приняло решение отвести войска из Авдеевки. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T12:23

2024-02-17T12:23

2024-02-17T12:25

владимир зеленский (президент украины)

авдеевка

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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александр сырский

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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ приняло решение отвести войска из Авдеевки.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска "уже вышли из Авдеевки".Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее, заявлял ранее военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.При этом сам Сырский в первом же заявлении в должности главкома ВСУ обещал беречь жизни украинских военных. Заявление прозвучало неожиданно на фоне неоднозначной репутации главкома, решения которого неоднократно становились причиной неоправданной гибели тысяч военнослужащих ВСУ. 14 февраля со стороны Сырского последовало еще одно заявление о том, что ВСУ переходят в оборону, поскольку главная цель, якобы, "сохранение личного состава".К моменту этого заявления фактически ВСУ давно перешли в оборону, а официальное признание этого факта Сырским было необходимо только затем, чтобы подправить неоднозначное реноме генерала среди украинских военных, пояснял ранее военный эксперт Александр Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянСтанет ли Сырский "вторым Залужным"

https://crimea.ria.ru/20240217/chem-vazhna-avdeevka-i-kak-syrskiy-podtverzhdaet-prozvische-general-kotel-1135009167.html

авдеевка

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владимир зеленский (президент украины), авдеевка, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, александр сырский