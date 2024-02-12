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Станет ли Сырский "вторым Залужным"
Станет ли Сырский "вторым Залужным" - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Станет ли Сырский "вторым Залужным"
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный не был великим стратегом и тактиком, но такой фейковый образ ему был создан – второго такого после его отставки не будет: Киев... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T11:54
2024-02-12T11:54
2024-02-12T11:54
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный не был великим стратегом и тактиком, но такой фейковый образ ему был создан – второго такого после его отставки не будет: Киев просто не успеет создать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.В большой чистке высшего военного руководства Украины, организованной президентом Владимиром Зеленским, пересеклись два процесса, полагает эксперт."Первый заключается в том, что вот эти отставленные являются своего рода козлами отпущения, на которых списываются неудачи. Таким образом предыдущие боевые действия сам Киев признает неудачей", – полагает Никифоров.Второй процесс – "внутривидовая борьба паразитов", добавил он.Это не значит, что "второй Залужный" с командой вскоре появится – очередной такой ложный образ для поднятия боевого духа просто не успеют создать в условиях, когда Россия перестает совершать "жесты доброй воли", считает Никифоров.Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, благодаря чему экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол великого генерала. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал оценку Залужному как военачальнику и оценил его перспективы как политической фигуры после увольнения с должности.А военный эксперт Александр Хроленко сравнил рокировки Зеленского с басней Крылова .Читайте также на РИА Новости Крым:"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мнения, андрей никифоров, валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, политика
Станет ли Сырский "вторым Залужным"
Киев не успеет создать "второго Залужного" в высшем руководстве ВСУ - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный не был великим стратегом и тактиком, но такой фейковый образ ему был создан – второго такого после его отставки не будет: Киев просто не успеет создать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
В большой чистке высшего военного руководства Украины, организованной президентом Владимиром Зеленским, пересеклись два процесса, полагает эксперт.
"Первый заключается в том, что вот эти отставленные являются своего рода козлами отпущения, на которых списываются неудачи. Таким образом предыдущие боевые действия сам Киев признает неудачей", – полагает Никифоров.
Второй процесс – "внутривидовая борьба паразитов", добавил он.
"Зеленский разряжает некий механизм, который был заряжен Залужным, у которого были свои люди, естественно, в войсках. Вот теперь от них избавляются", – отметил политолог.
Это не значит, что "второй Залужный" с командой вскоре появится – очередной такой ложный образ для поднятия боевого духа просто не успеют создать в условиях, когда Россия перестает совершать "жесты доброй воли", считает Никифоров.
"Конечно, абсолютнейший фейк – вот этот великий стратег и тактик Залужный. Тем не менее, он был создан. На второй подобный фейк у них просто нет ни времени, ни материала. Второго такого Залужного просто уже не успеют сформировать", – заключил он.
Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, благодаря чему экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол великого генерала.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал оценку Залужному как военачальнику и оценил его перспективы как политической фигуры
после увольнения с должности.
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