https://crimea.ria.ru/20240209/perevorot-vozglavit-ne-sposoben-ekspert-o-perspektivakh-zaluzhnogo-1134824198.html

Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного

Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был не в состоянии возглавить военный переворот на Украине, и после отставки не способен самостоятельно возглавить политическую РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T16:43

2024-02-09T16:43

2024-02-09T16:44

валерий залужный

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

украина

политика

всу (вооруженные силы украины)

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Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог Шатров Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был не в состоянии возглавить военный переворот на Украине, и после отставки не способен самостоятельно возглавить политическую оппозицию – ему только могут "помочь" из Европы. Но и в этом случае важны сроки и обстоятельства. Такого мнения о происходящем придерживается руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, свою позицию он обосновал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, серьезные расхождения президента Украины Владимира Зеленского с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, при всем их накале, особенно в информационной плоскости, нельзя назвать политическим конфликтом. Хотя сегодня у Залужного есть шансы выступить во главе оппозиционной политической силы. Но сам он ее вряд ли возглавит – ему должны "помочь".По его мнению, "у Залужного появится шанс на политическое возрождение", если Запад в лице договорившихся между собой Европы и США решат, что боевые действия на Украине надо сворачивать."Если же боевые действия будут считать необходимыми продолжать, вне зависимости от того, что украинская армия будет отступать… то у Залужного нет никаких шансов", – считает Шатров.Кроме того, все зависит от сроков, добавил он.Резюмируя тему, Шатров сказал, что хоть "перспективы у Залужного есть, но они все же слабы", поскольку он "при всей своей информационной накачке так и не стал выглядеть как политик"."Он совершенно не политическая фигура – это военный. Причем военный, который не способен возглавить военный переворот. Если бы он был способен, думаю, Зеленский принял бы в отношении него более радикальные меры, и не просто отстранил бы от должности, а отправил бы в места не столь отдаленные", – заключил эксперт.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ. А военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов предположил, что после отставки Залужного начнет использовать в своих целях украинская оппозиция. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону

https://crimea.ria.ru/20240203/otstavka-zaluzhnogo-raskolet-zapadnykh-pokroviteley-kieva---mnenie-1134639916.html

украина

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валерий залужный, мнения, игорь шатров, украина, политика, всу (вооруженные силы украины)