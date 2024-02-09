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Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного
Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был не в состоянии возглавить военный переворот на Украине, и после отставки не способен самостоятельно возглавить политическую РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T16:43
2024-02-09T16:44
валерий залужный
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь шатров
украина
политика
всу (вооруженные силы украины)
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Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог Шатров
Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был не в состоянии возглавить военный переворот на Украине, и после отставки не способен самостоятельно возглавить политическую оппозицию – ему только могут "помочь" из Европы. Но и в этом случае важны сроки и обстоятельства. Такого мнения о происходящем придерживается руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, свою позицию он обосновал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шатрова, серьезные расхождения президента Украины Владимира Зеленского с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, при всем их накале, особенно в информационной плоскости, нельзя назвать политическим конфликтом. Хотя сегодня у Залужного есть шансы выступить во главе оппозиционной политической силы. Но сам он ее вряд ли возглавит – ему должны "помочь".По его мнению, "у Залужного появится шанс на политическое возрождение", если Запад в лице договорившихся между собой Европы и США решат, что боевые действия на Украине надо сворачивать."Если же боевые действия будут считать необходимыми продолжать, вне зависимости от того, что украинская армия будет отступать… то у Залужного нет никаких шансов", – считает Шатров.Кроме того, все зависит от сроков, добавил он.Резюмируя тему, Шатров сказал, что хоть "перспективы у Залужного есть, но они все же слабы", поскольку он "при всей своей информационной накачке так и не стал выглядеть как политик"."Он совершенно не политическая фигура – это военный. Причем военный, который не способен возглавить военный переворот. Если бы он был способен, думаю, Зеленский принял бы в отношении него более радикальные меры, и не просто отстранил бы от должности, а отправил бы в места не столь отдаленные", – заключил эксперт.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ. А военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов предположил, что после отставки Залужного начнет использовать в своих целях украинская оппозиция. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
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валерий залужный, мнения, игорь шатров, украина, политика, всу (вооруженные силы украины)
Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного

Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог

16:43 09.02.2024 (обновлено: 16:44 09.02.2024)
 
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был не в состоянии возглавить военный переворот на Украине, и после отставки не способен самостоятельно возглавить политическую оппозицию – ему только могут "помочь" из Европы. Но и в этом случае важны сроки и обстоятельства. Такого мнения о происходящем придерживается руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, свою позицию он обосновал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политическое возрождение Залужного зависит от быстрой реакции Европы и США – политолог Шатров
16:43
По словам Шатрова, серьезные расхождения президента Украины Владимира Зеленского с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, при всем их накале, особенно в информационной плоскости, нельзя назвать политическим конфликтом. Хотя сегодня у Залужного есть шансы выступить во главе оппозиционной политической силы. Но сам он ее вряд ли возглавит – ему должны "помочь".

"За Залужным… стояли представители западного сообщества. Скорее всего, в данном случае речь шла о европейцах. И я не думаю, что после этого начнутся какие-то политические серьезные события, и Залужный возглавит какую-то оппозиционную структуру или партию. Это решать Западу", – сказала Шатров.

По его мнению, "у Залужного появится шанс на политическое возрождение", если Запад в лице договорившихся между собой Европы и США решат, что боевые действия на Украине надо сворачивать.
"Если же боевые действия будут считать необходимыми продолжать, вне зависимости от того, что украинская армия будет отступать… то у Залужного нет никаких шансов", – считает Шатров.
Кроме того, все зависит от сроков, добавил он.

"Если это произойдет быстро – в течение полугода, то Залужный может восстать из пепла, как птица Феникс. Если об этом заговорят позже, то появятся другие политические фигуры на горизонте, которые гораздо более готовы к этому", – отметил политолог.

Резюмируя тему, Шатров сказал, что хоть "перспективы у Залужного есть, но они все же слабы", поскольку он "при всей своей информационной накачке так и не стал выглядеть как политик".
"Он совершенно не политическая фигура – это военный. Причем военный, который не способен возглавить военный переворот. Если бы он был способен, думаю, Зеленский принял бы в отношении него более радикальные меры, и не просто отстранил бы от должности, а отправил бы в места не столь отдаленные", – заключил эксперт.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ. А военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов предположил, что после отставки Залужного начнет использовать в своих целях украинская оппозиция.
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