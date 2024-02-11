https://crimea.ria.ru/20240211/novogo-nachalnika-teroborony-ukrainy-zhdet-zhalkaya-sudba--ekspert-1134877805.html
Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины
Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины
Новоназначенного командира сил территориальной обороны Украины Игоря Плахуту ждет незавидная судьба, как и всех перевертышей. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T21:34
2024-02-11T21:34
2024-02-11T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Новоназначенного командира сил территориальной обороны Украины Игоря Плахуту ждет незавидная судьба, как и всех перевертышей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.После назначения Плахуты в украинских СМИ и соцсетях стал широко обсуждаться тот факт, что он руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года."У них у всех (нового руководства ВСУ – ред.) биография похожая - они имеют корни в большой великой России. Неважно, как она называлась: Российская империя, потом СССР, сейчас Российская Федерация. И нынешний главнокомандующий Александр Сырский - у него родители живут во Владимире. О чем это говорит? Это предатели своей большой страны, отщепенцы. Судьба предателей всегда одна", - говорит Александр Хроленко.Военный эксперт уверен, что судьба в том числе нового командира сил территориальной обороны Игоря Плахуты "будет жалкой"."Всем понятно, кто командует украинскими войсками - военачальники Пентагона и НАТО. Рокировки Зеленского напоминают басню Крылова: "А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь". От перемены мест слагаемых ничего же не меняется", - уверен Александр Хроленко.По словам эксперта, "как принимали решения в Вашингтоне и Брюсселе, так и будут принимать. Как закладывали финансы, оружие, боеприпасы там, так и будут закладывать".8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.Командующим Объединенными силами президент Украины назначил Юрия Содоля. Ранее их возглавлял Сергей Наев. Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначен Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил командующего Сухопутными войскамиСырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), александр хроленко, мнения, украина, новости, владимир зеленский (президент украины)
Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны Украины
Новое руководство ВСУ ждет незавидная судьба – военный эксперт
21:34 11.02.2024 (обновлено: 22:01 11.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Новоназначенного командира сил территориальной обороны Украины Игоря Плахуту ждет незавидная судьба, как и всех перевертышей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
заявил военный эксперт Александр Хроленко.
После назначения Плахуты в украинских СМИ и соцсетях стал широко обсуждаться тот факт, что он руководил внутренними войсками при разгоне майдана в декабре 2013 года.
"У них у всех (нового руководства ВСУ – ред.) биография похожая - они имеют корни в большой великой России. Неважно, как она называлась: Российская империя, потом СССР, сейчас Российская Федерация. И нынешний главнокомандующий Александр Сырский - у него родители живут во Владимире. О чем это говорит? Это предатели своей большой страны, отщепенцы. Судьба предателей всегда одна", - говорит Александр Хроленко.
Военный эксперт уверен, что судьба в том числе нового командира сил территориальной обороны Игоря Плахуты "будет жалкой".
"Всем понятно, кто командует украинскими войсками - военачальники Пентагона и НАТО. Рокировки Зеленского напоминают басню Крылова: "А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь". От перемены мест слагаемых ничего же не меняется", - уверен Александр Хроленко.
По словам эксперта, "как принимали решения в Вашингтоне и Брюсселе, так и будут принимать. Как закладывали финансы, оружие, боеприпасы там, так и будут закладывать".
"И мы видим, что, невзирая на все вопли президента Байдена, денег, оружия, боеприпасов Украине не выделяют", - говорит Александр Хроленко.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил
на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
Командующим Объединенными силами президент Украины назначил
Юрия Содоля. Ранее их возглавлял Сергей Наев. Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначен Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.
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