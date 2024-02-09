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Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ
Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ
Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения в должность заявление. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T14:11
2024-02-09T14:20
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения в должность заявление. В своем Telegram-канале он пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200".По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУАлександр Сырский: биография
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире
Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ

Сырский в первом заявлении в должности главкома пообещал беречь жизни солдат ВСУ

14:11 09.02.2024 (обновлено: 14:20 09.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения в должность заявление.
В своем Telegram-канале он пообещал беречь жизни украинских военных.
"Жизнь и здоровье военных всегда были и есть главной ценностью украинской армии", - написал он.
При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200".
По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.
Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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