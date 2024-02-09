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Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ

Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ

Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения в должность заявление. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T14:11

2024-02-09T14:11

2024-02-09T14:20

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Новый главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал первое после назначения в должность заявление. В своем Telegram-канале он пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200".По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУАлександр Сырский: биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире