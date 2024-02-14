"Генерал 200" уходит в оборону - три причины заявлений Сырского
Авторы заявлений Сырского о переходе ВСУ в оборону пытаются поправить его реноме - эксперт
© t.me/osirskiyГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© t.me/osirskiy
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым, Галина Оленева. ВСУ давно перешли в оборону, а официальное признание этого факта главкомом Александром Сырским необходимо только затем, чтобы подправить неоднозначное реноме генерала среди украинских военных. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону, заявил накануне главком ВСУ Александр Сырский и добавил, что "лучше оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.
"Назначение Сырского ничего не значит для исхода спецоперации. Решений не принимает ни Сырский, ни (президент Украины Владимир) Зеленский, ни другие представители киевского режима. Это уровень Вашингтона. И вот сейчас принято решение официально заявлять о переходе ВСУ к обороне, которая и без того начала трещать по всем швам задолго до этого объявления", - говорит Хроленко.
Необходимость таких заявлений, по мнению эксперта, возникла по нескольким причинам. Во-первых, сейчас необходимо "нивелировать негативный эффект от людоедского закона о мобилизации", во-вторых - поправить реноме самого Сырского, который не пользуется популярностью среди боевиков ВСУ и даже получил прозвище "генерал-котел".
"Они все же вынуждены учитывать настроения масс и настроения в рядах ВСУ. Все уже на грани бунта", - констатирует собеседник агентства.
Третья причина, по которой Сырский именно сейчас заявляет о намерениях якобы сохранять жизни украинских военных - разгром полигона в Селидово, при котором потери ВСУ оказались настолько значительными, что их масштаб было решено засекретить.
"Там после ракетного удара буквально в считанные часы ВСУ понесли огромные потери. Эту тему им тоже необходимо "остужать". Но все это только заявления. На деле Вашингтон украинцев жалеть не будет, на убой будут посылать все новые резервы, поскольку Украина для США - всего лишь расходный материал", - констатирует Хроленко.
Беречь жизни украинских военных Сырский обещал еще в своем первом заявлении в должности главкома ВСУ. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После, за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи, его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями среди личного состава.
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