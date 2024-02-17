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Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки

Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки

Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T23:37

2024-02-17T23:37

2024-02-17T23:41

владимир путин (политик)

авдеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

авдеевка

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