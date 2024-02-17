Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240217/putin-obyavil-blagodarnost-voyskam-za-osvobozhdenie-avdeevki-1135019910.html
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T23:37
2024-02-17T23:41
владимир путин (политик)
авдеевка
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134652731_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_7f1e11d5f18fd278a65070bf6fcba7c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134652731_221:0:2742:1891_1920x0_80_0_0_504dc7106e724dfe4a8a146a36de703a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), авдеевка, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки

Владимир Путин поблагодарил войска за взятие Авдеевки

23:37 17.02.2024 (обновлено: 23:41 17.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.
В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.
"Сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку". - сказано в тексте.
В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
Авдеевка полностью освобождена
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
 
Владимир Путин (политик)АвдеевкаНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:37Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
22:46Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
22:44Авдеевка полностью освобождена
22:29Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
22:21Главное за день: 17 февраля
22:01Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
21:21Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
20:59В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
20:37Стратегия ЕС по Украине провалилась – Орбан
20:13Очереди и время ожидания: ситуация у Крымского моста вечером в пятницу
19:51Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме
19:21"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфире
19:00Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе
18:40Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен
18:26В Крыму арестован курьер-мошенник
18:11Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей
17:57Раненный при ударе ВСУ по Белгороду находится в крайне тяжелом состоянии
17:15При взрыве в детской спортшколе Мелитополя есть пострадавшие – Следком
16:47Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли
16:20У Крымского моста скопилось более ста автомобилей
Лента новостейМолния