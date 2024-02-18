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К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года
К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года - РИА Новости Крым, 18.02.2024
К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года
Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T15:52
2024-02-18T15:52
2024-02-18T16:14
дмитрий медведев
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ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза отметил, что получил множество возражений на недавний пост о том, что ядерная держава не может проиграть в войне, и пояснил, что имел в виду не обычные войны, а те, в которых происходит защита Отечества, своей земли, людей, ценностей. При этом он задался риторическим вопросом, действительно ли на Западе верят, что народ России проглотит раздел своей страны, а у руководства дрогнет рука принять тяжелейшие решения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Из них следует, что это возможно в случае: агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за суткиОни воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
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дмитрий медведев, россия, новости, мнения, совет безопасности рф, политика, ядерное оружие
К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года
Медведев: попытка вернуть Россию к границам 1991 года может привести к ядерной войне
15:52 18.02.2024 (обновлено: 16:14 18.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут только к одному: к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", – написал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что получил множество возражений на недавний пост о том, что ядерная держава не может проиграть в войне, и пояснил, что имел в виду не обычные войны, а те, в которых происходит защита Отечества, своей земли, людей, ценностей. При этом он задался риторическим вопросом, действительно ли на Западе верят, что народ России проглотит раздел своей страны, а у руководства дрогнет рука принять тяжелейшие решения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Из них следует, что это возможно в случае: агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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