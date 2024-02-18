https://crimea.ria.ru/20240218/k-chemu-privedut-popytki-vernut-rossiyu-k-granitsam-1991-goda-1135030971.html

К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года

К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года - РИА Новости Крым, 18.02.2024

К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года

Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T15:52

2024-02-18T15:52

2024-02-18T16:14

дмитрий медведев

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вернуть Россию к границам 1991 года невозможно, поскольку все такие попытки приведут к глобальной войне с использованием ядерного потенциала. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза отметил, что получил множество возражений на недавний пост о том, что ядерная держава не может проиграть в войне, и пояснил, что имел в виду не обычные войны, а те, в которых происходит защита Отечества, своей земли, людей, ценностей. При этом он задался риторическим вопросом, действительно ли на Западе верят, что народ России проглотит раздел своей страны, а у руководства дрогнет рука принять тяжелейшие решения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Из них следует, что это возможно в случае: агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за суткиОни воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, новости, мнения, совет безопасности рф, политика, ядерное оружие