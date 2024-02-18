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Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за сутки

Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за сутки

За прошедшие сутки в зоне спецоперации потери украинской армии составили более 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники. Об... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T15:17

2024-02-18T15:17

2024-02-18T15:22

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новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне спецоперации потери украинской армии составили более 800 человек, шесть танков и несколько десятков единиц другой боевой техники. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.Наиболее успешными были боевые действия на Донецком направлении, где противник потерял более 400 человек убитыми и ранеными. После взятия Авдеевки удалось провинуться вглубь украинских позиций почти на девять километров.На Купянском направлении потери врага составили около 400 человек. Был уничтожен танк, три бронетранспортера и три пикапа, а также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходки и три гаубицы.На Краснолиманском направлении бои ведутся в районе села Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Выведены из строя около сотни боевиков, танк, три боевых бронированных машины и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 200 человек, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка, четыре гаубицы и противотанковая пушка "Рапира".На Херсонском направлении благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Днепр" удалось занять более выгодные позиции. Потери ВСУ составили около 70 военнослужащих, была уничтожена боевая машина пехоты, три автомобиля, артиллерийская система, гаубица и радиолокационная станция.Военнослужащие группировки войск "Днепр" за мужество и героизм были награждены орденами и медалями.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины)