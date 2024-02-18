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Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
Вооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T14:06
2024-02-18T14:06
2024-02-18T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
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Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь обороны противника
14:06 18.02.2024 (обновлено: 14:14 18.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", - уточнили в ведомстве.
Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Красное и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам
, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.
В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.
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