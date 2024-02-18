https://crimea.ria.ru/20240218/voyska-rf-polnostyu-osvobodili-avdeevku-i-prodvinulis-na-86-km-vglub-1135028716.html

Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь

Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь

Вооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:14

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

авдеевка

украина

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1c/1126638793_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_64b57a23b10604c8e85b264add6aceaf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Телеграмма опубликована Минобороны.В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

авдеевка

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, авдеевка, украина, министерство обороны рф