Рейтинг@Mail.ru
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/oni-voyuyut-za-krym-boytsy-gruppirovki-dnepr-poluchili-ordena-i-medali-1135028939.html
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
Добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами и медалями. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T14:27
2024-02-18T14:32
днепр
группировка войск "днепр"
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4d4d020e1303ba5fbdd42445a87acb6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами и медалями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны.Командир боевой группы с позывным "Заря" воюет в горячих точках с 18 лет, с тех пор, как был призван в армию. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны.Военнослужащие группировки "Днепр" были удостоены орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", медалей "За отвагу" и "За храбрость".В конце января подразделения группировки войск "Днепр" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили вражеский блиндаж. Артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направленииОгненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУГруппа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
днепр
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b00c62f24e060059bfd199ce5b010f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали

Бойцы группировки войск "Днепр" награждены за бои на Херсонском направлении

14:27 18.02.2024 (обновлено: 14:32 18.02.2024)
 
Орден Мужества
Орден Мужества
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами и медалями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
"В ходе многочисленных боев военнослужащие не раз срывали атаки и ротации сил противника, уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, важные узлы снабжения вражеских войск", - информирует военное ведомство.
Командир боевой группы с позывным "Заря" воюет в горячих точках с 18 лет, с тех пор, как был призван в армию. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны.
"Чеченская компания, Донбасс с четырнадцатого года, и вот с начала специальной военной операции я здесь. Везде, где трудно России, волею судьбы попадаю туда", - говорит боец.
Военнослужащие группировки "Днепр" были удостоены орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", медалей "За отвагу" и "За храбрость".
В конце января подразделения группировки войск "Днепр" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили вражеский блиндаж. Артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ
Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
 
ДнепрГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
12:37Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
12:12Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
11:47Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Лента новостейМолния