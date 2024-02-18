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Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
Добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами и медалями. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T14:27
2024-02-18T14:27
2024-02-18T14:32
днепр
группировка войск "днепр"
херсонская область
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами и медалями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны.Командир боевой группы с позывным "Заря" воюет в горячих точках с 18 лет, с тех пор, как был призван в армию. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны.Военнослужащие группировки "Днепр" были удостоены орденов Мужества, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", медалей "За отвагу" и "За храбрость".В конце января подразделения группировки войск "Днепр" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили вражеский блиндаж. Артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направленииОгненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУГруппа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
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днепр, группировка войск "днепр", херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
Бойцы группировки войск "Днепр" награждены за бои на Херсонском направлении
14:27 18.02.2024 (обновлено: 14:32 18.02.2024)