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Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили из "Градов" позиции ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T09:39
2023-11-18T09:39
2023-11-18T09:39
новости сво
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили из "Градов" позиции ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что "Днепр" регулярно уничтожает артбатареи ВСУ, склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения, вооружение, технику и живую силу противника, подавляя пункты управления.Артиллеристы работают по данным разведки и, выдвигаясь на позицию, наносят удар по врагу 122-мм осколочно-фугасными снарядами, накрывая плотным огнем. За работой расчетов следят операторы беспилотников, корректируя огонь.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсети пост о боевиках ВСУ на левобережной части Херсонщины, дополнив его фотографиями. Содержание поста прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."На самом деле это некролог – именно эти боевики уже ликвидированы, некоторых из них наши бойцы смогли конкретно опознать. Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог", – заявил Сальдо.Также сообщалось, что российская армия продвинулась на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУРоссийские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасенияУ побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", владимир сальдо, владимир зеленский (президент украины)
Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
Позиции ВСУ уничтожены "Градами" группировки "Днепр" на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили из "Градов" позиции ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Днепр" регулярно уничтожает артбатареи ВСУ, склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения, вооружение, технику и живую силу противника, подавляя пункты управления.
Артиллеристы работают по данным разведки и, выдвигаясь на позицию, наносят удар по врагу 122-мм осколочно-фугасными снарядами, накрывая плотным огнем. За работой расчетов следят операторы беспилотников, корректируя огонь.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсети пост о боевиках ВСУ на левобережной части Херсонщины, дополнив его фотографиями. Содержание поста прокомментировал
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На самом деле это некролог – именно эти боевики уже ликвидированы, некоторых из них наши бойцы смогли конкретно опознать. Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог", – заявил Сальдо.
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