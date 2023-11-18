https://crimea.ria.ru/20231118/rossiyskie-grady-razbili-pozitsii-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1132874640.html

Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении

Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Российские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении

Российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили из "Градов" позиции ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T09:39

2023-11-18T09:39

2023-11-18T09:39

новости сво

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили из "Градов" позиции ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что "Днепр" регулярно уничтожает артбатареи ВСУ, склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения, вооружение, технику и живую силу противника, подавляя пункты управления.Артиллеристы работают по данным разведки и, выдвигаясь на позицию, наносят удар по врагу 122-мм осколочно-фугасными снарядами, накрывая плотным огнем. За работой расчетов следят операторы беспилотников, корректируя огонь.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсети пост о боевиках ВСУ на левобережной части Херсонщины, дополнив его фотографиями. Содержание поста прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."На самом деле это некролог – именно эти боевики уже ликвидированы, некоторых из них наши бойцы смогли конкретно опознать. Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог", – заявил Сальдо.Также сообщалось, что российская армия продвинулась на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУРоссийские МиГи парализуют Украину: Зеленский жаждет спасенияУ побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов

херсонская область

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новости сво, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", владимир сальдо, владимир зеленский (президент украины)