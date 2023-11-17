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Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении
Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении
Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T16:31
2023-11-17T16:31
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Министерстве обороны РФ.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ при этом составили свыше 700 военнослужащих, а также 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО "Град".В Минобороны также сообщили, что за неделю вооруженные силы наносили успешные удары по пунктам управления и размещения командования группировок ВСУ "Лиман" и "Хортица".О том, что российские бойцы улучшили тактическое положения на Донбассе в районе двух населенных пунктов, сообщалось 12 ноября. Группировка войск "Восток" продвинулась в селах Новомихайловка и Червоное, заняв опорный пункт противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных минПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении

Силы группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении

16:31 17.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке боевых действий за неделю.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ при этом составили свыше 700 военнослужащих, а также 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО "Град".
В Минобороны также сообщили, что за неделю вооруженные силы наносили успешные удары по пунктам управления и размещения командования группировок ВСУ "Лиман" и "Хортица".
О том, что российские бойцы улучшили тактическое положения на Донбассе в районе двух населенных пунктов, сообщалось 12 ноября. Группировка войск "Восток" продвинулась в селах Новомихайловка и Червоное, заняв опорный пункт противника.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Восток"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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