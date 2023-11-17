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Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении

Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T16:31

2023-11-17T16:31

2023-11-17T16:31

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "восток"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Министерстве обороны РФ.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ при этом составили свыше 700 военнослужащих, а также 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО "Град".В Минобороны также сообщили, что за неделю вооруженные силы наносили успешные удары по пунктам управления и размещения командования группировок ВСУ "Лиман" и "Хортица".О том, что российские бойцы улучшили тактическое положения на Донбассе в районе двух населенных пунктов, сообщалось 12 ноября. Группировка войск "Восток" продвинулась в селах Новомихайловка и Червоное, заняв опорный пункт противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка МинобороныООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных минПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), потери всу