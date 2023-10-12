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Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили тактическое положение в районе двух населенных пунктов, заняли опорный пункт противника, а также... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T12:49
2023-10-12T12:49
2023-10-12T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили тактическое положение в районе двух населенных пунктов, заняли опорный пункт противника, а также сорвали три попытки ротации ВСУ и уничтожили склады боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводят в Минобороны.Кроме того, по словам офицера, российские подразделения вскрыли и уничтожили две разведгруппы ВСУ северо-западнее Шевченко. А также сорвали три попытки ротации украинских войск в районе сел Новомихайловка и Старомайорское.Кроме того, на данном направлении ВСУ в хоед боев потеряли гаубицы М777, FH-70 и "Мста-Б" в Катериновке, Новодаровке и Темировке, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Все вражеское вооружение было уничтожено барражирующими боеприпасами "Ланцет", уточнил Чехов.Также в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку М109 и два минометных расчета. Помимо перечисленных населенных пунктов, живая сила ВСУ разбита под Угледаром и Урожайным.Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеАрмия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдатВ крымско-татарских подразделениях ВСУ воюют игиловцы* - директор ФСБ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
Передовые подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении
12:49 12.10.2023 (обновлено: 12:51 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили тактическое положение в районе двух населенных пунктов, заняли опорный пункт противника, а также сорвали три попытки ротации ВСУ и уничтожили склады боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводят в Минобороны.
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки и Червоного. В ходе боев противник понес потери в живой силе, занят один опорный пункт", – сообщил Чехов.
Кроме того, по словам офицера, российские подразделения вскрыли и уничтожили две разведгруппы ВСУ северо-западнее Шевченко. А также сорвали три попытки ротации украинских войск в районе сел Новомихайловка и Старомайорское.
"Уничтожена автомобильная техника и квадроцикл националистов. Огнем артиллерии уничтожены склады боеприпасов в районах Урожайного и Старомайорского", – добавил представитель российской группировки.
Кроме того, на данном направлении ВСУ в хоед боев потеряли гаубицы М777, FH-70 и "Мста-Б" в Катериновке, Новодаровке и Темировке, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Все вражеское вооружение было уничтожено барражирующими боеприпасами "Ланцет", уточнил Чехов.
Также в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку М109 и два минометных расчета. Помимо перечисленных населенных пунктов, живая сила ВСУ разбита под Угледаром и Урожайным.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ продвинулись более чем на полкилометра
на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ.
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