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Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком
Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком
Российские войска продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T08:29
2023-10-12T08:29
2023-10-12T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.По его словам, успеху российских подразделений в районе превращенного ВСУ в укрепрайон северного пригорода Донецка, способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ под Авдеевкой, а также Северной, Очеретино и Новокалиново.Ранее сообщалось, что российские подразделения вышли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит ВС РФ перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.Кроме того, российские подразделения отразили атаку противника под Артемовском, в районе Клещеевки."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", – уточнил Астафьев.В Минобороны РФ также сообщили, что артиллерийские подразделения "Западной" группировки войск уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника на Купянском направлении. А экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Тульского соединения ВДВ наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, пытающимся прорвать российскую оборону с севера от Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдатВоенные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), донецк, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком до полукилометра и отбили атаку
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
По его словам, успеху российских подразделений в районе превращенного ВСУ в укрепрайон северного пригорода Донецка, способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ под Авдеевкой, а также Северной, Очеретино и Новокалиново.
"В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", – сказал Астафьев РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские подразделения вышли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит ВС РФ перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.
Кроме того, российские подразделения отразили атаку противника под Артемовском, в районе Клещеевки.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", – уточнил Астафьев.
В Минобороны РФ также сообщили, что артиллерийские подразделения "Западной" группировки войск уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника на Купянском направлении. А экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Тульского соединения ВДВ наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, пытающимся прорвать российскую оборону с севера от Артемовска.
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