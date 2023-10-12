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Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком

Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком

Российские войска продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T08:29

2023-10-12T08:29

2023-10-12T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продвинулись более чем на полкилометра на Донецком направлении, вклинившись в оборону ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.По его словам, успеху российских подразделений в районе превращенного ВСУ в укрепрайон северного пригорода Донецка, способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ под Авдеевкой, а также Северной, Очеретино и Новокалиново.Ранее сообщалось, что российские подразделения вышли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит ВС РФ перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.Кроме того, российские подразделения отразили атаку противника под Артемовском, в районе Клещеевки."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", – уточнил Астафьев.В Минобороны РФ также сообщили, что артиллерийские подразделения "Западной" группировки войск уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника на Купянском направлении. А экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Тульского соединения ВДВ наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, пытающимся прорвать российскую оборону с севера от Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдатВоенные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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