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Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T15:01
2023-10-11T15:01
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожен 41 беспилотник.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряРоссийская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, кривой рог, новости, армия и флот, украина, вооруженные силы россии
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога

Минобороны: в Днепропетровской области поражен украинский штурмовик Су-25

15:01 11.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-25. Архивное фото
Самолет Су-25. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожен 41 беспилотник.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОКривой РогНовостиАрмия и флотУкраинаВооруженные силы России
 
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