https://crimea.ria.ru/20231011/voennye-rf-unichtozhili-vrazheskiy-shturmovik-su-25-v-rayone-krivogo-roga-1132010812.html
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T15:01
2023-10-11T15:01
2023-10-11T15:01
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
кривой рог
новости
армия и флот
украина
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118781559_0:95:1394:879_1920x0_80_0_0_72b14ad7466ed9f53875d74347512d5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожен 41 беспилотник.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряРоссийская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
кривой рог
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118781559_118:0:1290:879_1920x0_80_0_0_66e3bb68076f07b2384c9bd1c3ee1519.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, кривой рог, новости, армия и флот, украина, вооруженные силы россии
Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
Минобороны: в Днепропетровской области поражен украинский штурмовик Су-25
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожен 41 беспилотник.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: