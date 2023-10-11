https://crimea.ria.ru/20231011/voennye-rf-unichtozhili-vrazheskiy-shturmovik-su-25-v-rayone-krivogo-roga-1132010812.html

Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога

Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога

Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T15:01

2023-10-11T15:01

2023-10-11T15:01

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

кривой рог

новости

армия и флот

украина

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118781559_0:95:1394:879_1920x0_80_0_0_72b14ad7466ed9f53875d74347512d5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожен 41 беспилотник.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряРоссийская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

кривой рог

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, кривой рог, новости, армия и флот, украина, вооруженные силы россии