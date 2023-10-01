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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, а также перехватили пять реактивных РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T15:59
2023-10-01T15:59
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, а также перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 37 беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.В районе Никаноровки (ДНР) российские войска вывели из строя радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР и живая сила и техника двух бригад противника в районе в ДНР и Запорожской области.Ранее российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова.Также были отбыта атаки беспилотников на Смоленскую область и Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ Когда закончится спецоперация на Украине – ответ МедведеваКак подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии
https://crimea.ria.ru/20230921/massovyy-nalet-na-krym-pvo-unichtozhila-19-ukrainskikh-bespilotnikov-1131562142.html
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

Минобороны: средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки

15:59 01.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, а также перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 37 беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
В районе Никаноровки (ДНР) российские войска вывели из строя радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР и живая сила и техника двух бригад противника в районе в ДНР и Запорожской области.
Ранее российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова.
Также были отбыта атаки беспилотников на Смоленскую область и Краснодарский край.
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