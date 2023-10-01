https://crimea.ria.ru/20231001/esche-dva-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-v-smolenskoy-oblasti-1131776677.html

Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области

Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области

Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T10:56

2023-10-01T10:56

2023-10-01T10:56

смоленск

министерство обороны рф

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ.Утром в воскресенье сообщалось о попытке атаки на Смоленск, сбиты три беспилотника.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. Также сообщалось об атаке беспилотника на Краснодарский край.Кроме того, три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

смоленск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины)