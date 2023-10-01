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Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T10:56
2023-10-01T10:56
2023-10-01T10:56
смоленск
министерство обороны рф
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ.Утром в воскресенье сообщалось о попытке атаки на Смоленск, сбиты три беспилотника.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. Также сообщалось об атаке беспилотника на Краснодарский край.Кроме того, три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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смоленск, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины)
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Минобороны: еще два украинских БПЛА сбиты над территорией Смоленской области