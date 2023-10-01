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Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T10:56
2023-10-01T10:56
смоленск
министерство обороны рф
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ.Утром в воскресенье сообщалось о попытке атаки на Смоленск, сбиты три беспилотника.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. Также сообщалось об атаке беспилотника на Краснодарский край.Кроме того, три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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смоленск, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины)
Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области

Минобороны: еще два украинских БПЛА сбиты над территорией Смоленской области

10:56 01.10.2023
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Утром в воскресенье сообщалось о попытке атаки на Смоленск, сбиты три беспилотника.

"1 октября т.г. около 10.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет.
Также сообщалось об атаке беспилотника на Краснодарский край.
Кроме того, три человека получили ранения в результате обстрела центрального рынка в Шебекино Белгородской области.
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СмоленскМинистерство обороны РФПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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