https://crimea.ria.ru/20231001/ataka-bespilotnikov-na-smolensk---chto-izvestno-1131775515.html

Атака беспилотников на Смоленск - что известно

Атака беспилотников на Смоленск - что известно - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Атака беспилотников на Смоленск - что известно

Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T09:23

2023-10-01T09:23

2023-10-01T09:23

пво

беспилотник (бпла, дрон)

смоленск

министерство обороны рф

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории РФ зафиксирована около 09.00.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили об атаке беспилотника на Краснодарский край.

https://crimea.ria.ru/20231001/tri-cheloveka-raneny-posle-obstrela-shebekino---gladkov-1131775359.html

смоленск

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2023

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пво, беспилотник (бпла, дрон), смоленск, министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости