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Атака беспилотников на Смоленск - что известно - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Атака беспилотников на Смоленск - что известно
Атака беспилотников на Смоленск - что известно - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Атака беспилотников на Смоленск - что известно
Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T09:23
2023-10-01T09:23
пво
беспилотник (бпла, дрон)
смоленск
министерство обороны рф
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории РФ зафиксирована около 09.00.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили об атаке беспилотника на Краснодарский край.
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пво, беспилотник (бпла, дрон), смоленск, министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака беспилотников на Смоленск - что известно

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленск

09:23 01.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ готовится запустить беспилотник
Боевик ВСУ готовится запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории РФ зафиксирована около 09.00.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили об атаке беспилотника на Краснодарский край.
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ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)СмоленскМинистерство обороны РФБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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