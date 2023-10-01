https://crimea.ria.ru/20231001/ataka-bespilotnikov-na-smolensk---chto-izvestno-1131775515.html
Атака беспилотников на Смоленск - что известно
Атака беспилотников на Смоленск - что известно - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Атака беспилотников на Смоленск - что известно
Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T09:23
2023-10-01T09:23
2023-10-01T09:23
пво
беспилотник (бпла, дрон)
смоленск
министерство обороны рф
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории РФ зафиксирована около 09.00.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили об атаке беспилотника на Краснодарский край.
https://crimea.ria.ru/20231001/tri-cheloveka-raneny-posle-obstrela-shebekino---gladkov-1131775359.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, беспилотник (бпла, дрон), смоленск, министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака беспилотников на Смоленск - что известно
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленск