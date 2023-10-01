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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T08:51
2023-10-01T08:51
2023-10-01T08:55
краснодарский край
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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новости
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 сентября в Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь, с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
Минобороны РФ: над территорией Краснодарского края сбит украинский беспилотник
08:51 01.10.2023 (обновлено: 08:55 01.10.2023)