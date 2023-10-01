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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T08:51
2023-10-01T08:55
краснодарский край
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 сентября в Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь, с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью

Минобороны РФ: над территорией Краснодарского края сбит украинский беспилотник

08:51 01.10.2023 (обновлено: 08:55 01.10.2023)
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
22 сентября в Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь, с помощью беспилотников и ракет.
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Краснодарский крайПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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