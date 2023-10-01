https://crimea.ria.ru/20231001/sily-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-nad-kubanyu-1131775048.html

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью

Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T08:51

2023-10-01T08:51

2023-10-01T08:55

краснодарский край

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 сентября в Минобороны сообщили об уничтожении украинских БПЛА у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь, с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины)