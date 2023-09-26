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Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

Наиболее эффективным способом борьбы с разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО является более активное использование систем радиоэлектронной борьбы... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T18:57

2023-09-26T18:57

2023-09-26T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наиболее эффективным способом борьбы с разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО является более активное использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нужно размещать на российских военных кораблях и самолетах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя участившиеся разведывательные полеты возле Крыма.Сбивать средства разведывательной авиации НАТО, по мнению Кнутова, не следует, несмотря на то, что Североатлантический альянс активно вмешивается в ход специальной военной операции на Украине."По сути, война идет полномасштабная и, что называется, самая настоящая. И участвуют в ней советники, инструкторы и военнослужащие НАТО под видом иностранного легиона. Но переводить ее в официальное русло мы не считаем нужным, потому что это уже шаг к всеобщей ядерной войне", - пояснил эксперт.Что касается защиты Крыма от ракетных ударов, то в этом плане ничего не остается, кроме как усиливать полноценную систему противовоздушной обороны (ПВО) с мощными и серьезными средствами разведки. Эти средства разведки должны быть завязаны через автоматизированную систему управления зенитно-ракетными комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и истребительной авиации."Крым для нас приоритет, поэтому нужно размещать РЭБ, которые могли бы своевременно обнаруживать полеты крылатых и других ракет, которые летят в сторону полуострова. Это уже сигнал зенитно-ракетным частям, чтобы начинать действовать. Ну и, конечно, средствами РЭБ должно быть создано сплошное маловысотное радиолокационное поле", - заключил Кнутов.Ранее агентство РИА Новости проанализировало данных портала Flightradar24 и выяснило, что США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действийНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, юрий кнутов, мнения, нато, беспилотник (бпла, дрон), пво