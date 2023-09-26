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Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
Наиболее эффективным способом борьбы с разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО является более активное использование систем радиоэлектронной борьбы... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T18:57
2023-09-26T18:57
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юрий кнутов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наиболее эффективным способом борьбы с разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО является более активное использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нужно размещать на российских военных кораблях и самолетах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя участившиеся разведывательные полеты возле Крыма.Сбивать средства разведывательной авиации НАТО, по мнению Кнутова, не следует, несмотря на то, что Североатлантический альянс активно вмешивается в ход специальной военной операции на Украине."По сути, война идет полномасштабная и, что называется, самая настоящая. И участвуют в ней советники, инструкторы и военнослужащие НАТО под видом иностранного легиона. Но переводить ее в официальное русло мы не считаем нужным, потому что это уже шаг к всеобщей ядерной войне", - пояснил эксперт.Что касается защиты Крыма от ракетных ударов, то в этом плане ничего не остается, кроме как усиливать полноценную систему противовоздушной обороны (ПВО) с мощными и серьезными средствами разведки. Эти средства разведки должны быть завязаны через автоматизированную систему управления зенитно-ракетными комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и истребительной авиации."Крым для нас приоритет, поэтому нужно размещать РЭБ, которые могли бы своевременно обнаруживать полеты крылатых и других ракет, которые летят в сторону полуострова. Это уже сигнал зенитно-ракетным частям, чтобы начинать действовать. Ну и, конечно, средствами РЭБ должно быть создано сплошное маловысотное радиолокационное поле", - заключил Кнутов.Ранее агентство РИА Новости проанализировало данных портала Flightradar24 и выяснило, что США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действийНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, юрий кнутов, мнения, нато, беспилотник (бпла, дрон), пво
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

Эксперт Кнутов: против разведки НАТО возле Крыма нужно активнее использовать системы РЭБ

18:57 26.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наиболее эффективным способом борьбы с разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО является более активное использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нужно размещать на российских военных кораблях и самолетах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя участившиеся разведывательные полеты возле Крыма.
"Если бы от меня зависело решение, максимум, на что бы я пошел – это более активное использование средств РЭБ. Их надо размещать на кораблях, на самолетах. Если самолет-шпион подлетел, наш самолет рядом барражирует, глушит и нейтрализует его технические возможности", - сказал аналитик.
Сбивать средства разведывательной авиации НАТО, по мнению Кнутова, не следует, несмотря на то, что Североатлантический альянс активно вмешивается в ход специальной военной операции на Украине.
"По сути, война идет полномасштабная и, что называется, самая настоящая. И участвуют в ней советники, инструкторы и военнослужащие НАТО под видом иностранного легиона. Но переводить ее в официальное русло мы не считаем нужным, потому что это уже шаг к всеобщей ядерной войне", - пояснил эксперт.
Что касается защиты Крыма от ракетных ударов, то в этом плане ничего не остается, кроме как усиливать полноценную систему противовоздушной обороны (ПВО) с мощными и серьезными средствами разведки. Эти средства разведки должны быть завязаны через автоматизированную систему управления зенитно-ракетными комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и истребительной авиации.
"Крым для нас приоритет, поэтому нужно размещать РЭБ, которые могли бы своевременно обнаруживать полеты крылатых и других ракет, которые летят в сторону полуострова. Это уже сигнал зенитно-ракетным частям, чтобы начинать действовать. Ну и, конечно, средствами РЭБ должно быть создано сплошное маловысотное радиолокационное поле", - заключил Кнутов.
Ранее агентство РИА Новости проанализировало данных портала Flightradar24 и выяснило, что США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаЮрий КнутовМненияНАТОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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