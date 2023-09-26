В Севастополе объявлена воздушная тревога
Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
10:38 26.09.2023 (обновлено: 10:52 26.09.2023)
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- —ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
- —Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
- —Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
© Telegram Михаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе. Скриншот поста губернатора города Михаила Развожаева
© Telegram Михаил Развожаев
Воздушная тревога в Севастополе. Скриншот поста губернатора города Михаила Развожаева