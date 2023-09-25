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Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
При поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей Севастополя есть минимум полчаса РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T17:08
2023-09-25T17:08
2023-09-25T17:28
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. При поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей Севастополя есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги."Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому", - добавил губернатор города.Укрытия на случай воздушной тревогиАдреса ближайших укрытий до населения должны донести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров."Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол", - уточнил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеНад Крымом сбиты крылатые ракеты
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, безопасность, общество
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
Развожаев объяснил, что делать в Севастополе при угрозе ракетного удара
17:08 25.09.2023 (обновлено: 17:28 25.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. При поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей Севастополя есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
"В момент получения сигнала есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности - проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции. Как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала", - рассказал он.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
—ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
—Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
—Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
"Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому", - добавил губернатор города.
Укрытия на случай воздушной тревоги
Адреса ближайших укрытий до населения должны донести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий
или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
"Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол", - уточнил Развожаев.
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