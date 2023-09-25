https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html

Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

При поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей Севастополя есть минимум полчаса РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T17:08

2023-09-25T17:08

2023-09-25T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. При поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей Севастополя есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги."Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому", - добавил губернатор города.Укрытия на случай воздушной тревогиАдреса ближайших укрытий до населения должны донести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров."Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол", - уточнил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеНад Крымом сбиты крылатые ракеты

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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, безопасность, общество