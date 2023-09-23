https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-predupredil-o-raketnoy-opasnosti-1131614495.html

Развожаев предупредил о ракетной опасности

Развожаев предупредил о ракетной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Развожаев предупредил о ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T09:43

2023-09-23T09:43

2023-09-23T09:46

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

крым

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863733_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_7df6e6cf80edb550a46608ad4baa4439.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:- остановите автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);- покиньте автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).При нахождении на улице:- используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.

https://crimea.ria.ru/20230923/v-sevastopole-otrabotalo-pvo-sbita-raketa-1131614073.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым