Развожаев предупредил о ракетной опасности
Развожаев предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности
09:43 23.09.2023 (обновлено: 09:46 23.09.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность!
Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите.
Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановите автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покиньте автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
При нахождении на улице:
- используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:
- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите.
Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановите автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покиньте автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
При нахождении на улице:
- используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:
- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.