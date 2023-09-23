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Развожаев предупредил о ракетной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Развожаев предупредил о ракетной опасности
Развожаев предупредил о ракетной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Развожаев предупредил о ракетной опасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T09:43
2023-09-23T09:46
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
крым
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:- остановите автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);- покиньте автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).При нахождении на улице:- используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
https://crimea.ria.ru/20230923/v-sevastopole-otrabotalo-pvo-sbita-raketa-1131614073.html
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4.7
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Развожаев предупредил о ракетной опасности

Развожаев предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности

09:43 23.09.2023 (обновлено: 09:46 23.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о ракетной опасности.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность!

Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите.

Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановите автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

- покиньте автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

При нахождении на улице:
- используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:
- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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