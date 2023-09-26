https://crimea.ria.ru/20230926/ssha-i-nato-vtroe-uchastili-razvedyvatelnye-polety-v-rayone-kryma-1131661716.html

США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма

США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2023

США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T08:02

2023-09-26T08:02

2023-09-26T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа данных с портала Flightradar24.Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.Агентство также отмечает, что за сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеНад Крымом сбиты крылатые ракеты

https://crimea.ria.ru/20230926/rakety-atacms-dlya-kieva-chto-o-nikh-izvestno-i-chem-oni-opasny-1131654700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сша, румыния