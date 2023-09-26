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США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2023
США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T08:02
2023-09-26T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа данных с портала Flightradar24.Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.Агентство также отмечает, что за сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеНад Крымом сбиты крылатые ракеты
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крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сша, румыния
США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма

США и союзники по НАТО втрое увеличили количество разведывательных полетов в районе Крыма

08:02 26.09.2023 (обновлено: 08:03 26.09.2023)
 
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа данных с портала Flightradar24.
Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.
"В частности, над восточным побережьем Румынии летали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большую часть вылетов – 16 из 21 – сделали летательные аппараты Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что за сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
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