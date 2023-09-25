https://crimea.ria.ru/20230925/raketnaya-ataka-na-sevastopol-nad-aerodromom-belbek-srabotala-pvo-1131659340.html
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T21:52
2023-09-25T21:52
2023-09-25T22:01
пво
севастополь
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401462_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_7efff62cf1ae87da7324e107078cfc1d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги.Также он сообщил об отмене воздушной тревоги.В девять часов вечера в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Алгоритм действий в такой ситуации ранее разъяснили власти города. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401462_135:0:1490:1016_1920x0_80_0_0_3af6a2a297a928cccf49d33c4c99f99c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Развожаев: силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек, воздушная тревога отменена
21:52 25.09.2023 (обновлено: 22:01 25.09.2023)