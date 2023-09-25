https://crimea.ria.ru/20230925/raketnaya-ataka-na-sevastopol-nad-aerodromom-belbek-srabotala-pvo-1131659340.html

Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО

Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО

Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T21:52

2023-09-25T21:52

2023-09-25T22:01

пво

севастополь

атаки всу на крым

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михаил развожаев

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги.Также он сообщил об отмене воздушной тревоги.В девять часов вечера в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Алгоритм действий в такой ситуации ранее разъяснили власти города. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым