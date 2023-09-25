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Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 25.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги.Также он сообщил об отмене воздушной тревоги.В девять часов вечера в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Алгоритм действий в такой ситуации ранее разъяснили власти города. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html
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пво, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым
Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО

Развожаев: силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек, воздушная тревога отменена

21:52 25.09.2023 (обновлено: 22:01 25.09.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и объявил отбой воздушной тревоги.

"Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram.

Также он сообщил об отмене воздушной тревоги.
В девять часов вечера в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Алгоритм действий в такой ситуации ранее разъяснили власти города.
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