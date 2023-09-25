https://crimea.ria.ru/20230925/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1131658423.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 25.09.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T20:59

2023-09-25T20:59

2023-09-25T22:02

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

безопасность

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Ранее власти города опубликовали рекомендации для жителей, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия, есть как минимум полчаса с момента оповещения о ракетной опасности.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиНад Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, атаки всу на крым