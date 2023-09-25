Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230925/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1131658423.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T20:59
2023-09-25T22:02
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
безопасность
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_8d5715f43195f40b393e79bf49490d38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Ранее власти города опубликовали рекомендации для жителей, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия, есть как минимум полчаса с момента оповещения о ракетной опасности.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиНад Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_2b093090bf85c955bb5e938a5d36c09a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, атаки всу на крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе

20:59 25.09.2023 (обновлено: 22:02 25.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в Санкт-Петербурге
Выставка военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
© Telegram Михаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе. Скриншот поста губернатора города Михаила Развожаева
Воздушная тревога в Севастополе. Скриншот поста губернатора города Михаила Развожаева
© Telegram Михаил Развожаев
Воздушная тревога в Севастополе. Скриншот поста губернатора города Михаила Развожаева
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
Ранее власти города опубликовали рекомендации для жителей, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.
Для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия, есть как минимум полчаса с момента оповещения о ракетной опасности.

Что делать при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
  • ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;—
  • Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;—
  • Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.—
"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев предупредил о ракетной опасности
Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасностьАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главное за день: 25 сентября
22:37Главные новости Крыма: 25 сентября
22:13Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
21:52Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
21:51Крымский мост открыт
21:44Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
21:19Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП
21:07Крымский мост закрыт для движения
20:59В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:52Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО
20:32В шаге от линии огня - интервью с передовой
20:23Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
20:07Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей
19:55В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде
19:48ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина
19:38Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
19:21Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
19:08Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
18:54Часть Ялты на три дня останется без газа
18:37Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Лента новостейМолния