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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T20:59
2023-09-25T20:59
2023-09-25T22:02
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Ранее власти города опубликовали рекомендации для жителей, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия, есть как минимум полчаса с момента оповещения о ракетной опасности.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предупредил о ракетной опасностиНад Крымом сбиты крылатые ракетыНад Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилотников
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, атаки всу на крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе
20:59 25.09.2023 (обновлено: 22:02 25.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано
в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
Ранее власти города опубликовали рекомендации для жителей, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге
и включении сирен системы централизованного оповещения.
Для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия, есть как минимум полчаса с момента оповещения о ракетной опасности.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
—ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;—
—Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;—
—Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.—
"Смс-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае не эффективна", - предупредил Развожаев.
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