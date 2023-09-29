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В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию
В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию
В Курской области пять населенных пунктов, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T08:01
2023-09-29T08:03
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
калужская область
роман старовойт
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Курской области пять населенных пунктов, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Люди остались без света"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал он в своем Telegram-канале.На место выехали пожарные.Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, отметил губернатор.Дроны ВСУ атакуют Курскую и Калужскую областиКроме того, как сообщили в Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА ВСУ над Курской и Калужской областями.Накануне российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Также в четверг на подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа.Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAMКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, калужская область, роман старовойт, министерство обороны рф, новости
В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию

Старовойт: в Курской области украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию

08:01 29.09.2023 (обновлено: 08:03 29.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Курской области пять населенных пунктов, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Люди остались без света

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал он в своем Telegram-канале.
На место выехали пожарные.
Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, отметил губернатор.

Дроны ВСУ атакуют Курскую и Калужскую области

Кроме того, как сообщили в Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА ВСУ над Курской и Калужской областями.
"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один — над территорией Калужской области и 10 — над Курской", - сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Накануне российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Также в четверг на подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа.
Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьКалужская областьРоман СтаровойтМинистерство обороны РФНовости
 
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