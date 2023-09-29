https://crimea.ria.ru/20230929/v-kurskoy-oblasti-vrazheskiy-bpla-podorval-v-podstantsiyu-1131738046.html

В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию

В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию

В Курской области пять населенных пунктов, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T08:01

2023-09-29T08:01

2023-09-29T08:03

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

курская область

калужская область

роман старовойт

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Курской области пять населенных пунктов, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Люди остались без света"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал он в своем Telegram-канале.На место выехали пожарные.Электроснабжение восстановят, когда станет безопасно, отметил губернатор.Дроны ВСУ атакуют Курскую и Калужскую областиКроме того, как сообщили в Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА ВСУ над Курской и Калужской областями.Накануне российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Также в четверг на подлете к Брянску российские силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа.Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAMКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

курская область

калужская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, калужская область, роман старовойт, министерство обороны рф, новости