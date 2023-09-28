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ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено - РИА Новости Крым, 28.09.2023
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T18:12
2023-09-28T18:12
2023-09-28T18:29
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
министерство обороны рф
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, также ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет.Утром в четверг мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, министерство обороны рф, шебекино (город в белгородской области)
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - Минобороны РФ
18:12 28.09.2023 (обновлено: 18:29 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого сентября текущего года около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, также ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет.
"Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается", - написал Гладков в соцсетях.
Утром в четверг мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения
в результате обстрела ВСУ населенного пункта. По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.
Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.
Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.
Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.
Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино
, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия.
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