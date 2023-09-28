https://crimea.ria.ru/20230928/pvo-sbila-ukrainskiy-dron-nad-belgorodskoy-oblastyu-1131731949.html

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено - РИА Новости Крым, 28.09.2023

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - дополнено

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T18:12

2023-09-28T18:12

2023-09-28T18:29

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

министерство обороны рф

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, также ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет.Утром в четверг мирный житель села Большетроицкое в Белгородской области получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ населенного пункта. По словам Гладкова, село Большетроицкое Шебекинского городского округа области попало под обстрел украинских войск утром 27 сентября.Глава региона отметил, что местный житель с осколочными ранения бедра был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи.Также в результате обстрела было повреждено одно частное домовладение, там посекло крышу, добавил он.Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, продолжая подомовой обход.Ранее ВСУ обстреляли завод в Шебекино, многочисленные ранения получила сотрудница предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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