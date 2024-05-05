https://crimea.ria.ru/20240505/v-belogorskom-rayone-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-shtorma-veka-1137026955.html

В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века"

В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века" - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века"

Ремонтно-восстановительные работы после "шторма века" в Белогорском районе продолжаются, наиболее пострадавшие в результате разгула стихии сети электроснабжения РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T16:54

2024-05-05T16:54

2024-05-05T16:54

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белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Ремонтно-восстановительные работы после "шторма века" в Белогорском районе продолжаются, наиболее пострадавшие в результате разгула стихии сети электроснабжения уже восстановлены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы администрации района Вадим Бахметьев.Бахметьев добавил, что из-за "шторма века" в Белогорском районе пострадали также образовательные учреждения и объекты культуры. На данный момент, по его словам, их капитально ремонтируют.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 получили ранения.Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.На ремонт разрушенных стихией берегоукрепительных сооружений по поручению президента РФ было выделено 5,1 млрд рублей. Программа их восстановления рассчитана на три года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Совместно с Роскапстроем в Крыму было определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Капитальный ремонт за счет республиканского бюджета начат в Судаке, общая сумма составит порядка 60 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей запланировано на восстановление берега в Героевском в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережнойКрыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой

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