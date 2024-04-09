https://crimea.ria.ru/20240409/v-sudake-pristupili-k-raschistke-povrezhdennoy-shtormami-naberezhnoy-1136394138.html

В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной

В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной

В Судаке рабочие приступили к расчистке обвалившегося участка набережной. Как объяснил журналистам глава администрации Судака Константин Подсевалов, набережная... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:56

2024-04-09T12:56

2024-04-09T13:45

судак

набережная

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

константин подсевалов

новости крыма

крым

туризм в крыму

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СУДАК, 8 апр - РИА Новости Крым. В Судаке рабочие приступили к расчистке обвалившегося участка набережной. Как объяснил журналистам глава администрации Судака Константин Подсевалов, набережная не была повреждена ноябрьским ураганом, ее разрушил очередной шторм спустя три недели.По его словам, пострадал только один участок набережной - протяженностью в 100 метров. "Сначала этот участок был небольшой, а затем он расширился примерно в 3,5 раза", - уточнил Подсевалов. Сейчас рабочие разбирают и вывозят гранитную плитку, расчищают себе фронт работ, определяют их окончательный объем. Самое главное - набережной необходим новый фундамент и волноотбивная стенка, так как сооружения строили еще в середине XX века, и они разрушились от времени. Большой ремонт был проведен в 2013 году, к 1800-летию города, тогда здесь поставили красивые фонари и ограждение, замостили набережную гранитной плиткой. Сейчас рабочие ее бережно снимают, чтобы по окончании буронабивных работ и закладки нового крепкого фундамента вернуть на место. В муниципалитет Судака, в том числе, входят поселки Морское и Прибрежный, где ноябрьским штормом была разрушена инфраструктура. Она также нуждается в восстановлении.Как рассказал журналистам министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов, правительством Российской Федерации согласовано выделение порядка 5,1 миллиарда рублей на восстановление 26 объектов берегоукрепительных сооружений на территории Крыма. Из них два – на территории Николаевского сельского поселения, два – на территории городского округа Алушта, и больше всего на территории Ялты – 22 объектов. На сегодняшний день по ряду объектов подрядчики уже приступили к выполнению работ, отметил он.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Позже сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, была пересчитана и составила 68 миллиардов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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