https://crimea.ria.ru/20240315/krym-poluchit-8-milliardov-rubley-na-vosstanovlenie-naberezhnykh-1135670879.html

Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных

Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных

Крым в текущем году получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T07:10

2024-03-15T07:10

2024-03-15T07:10

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

набережная

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134626697_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e779ca397283d77b29d9f235d1a25ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым в текущем году получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также добавил, что благоустроители пляжных территорий, которые ведут коммерческую деятельность на побережье, в грядущем курортном сезоне по-прежнему будут освобождены от арендной платы, поскольку мера сохраняет актуальность для рекреационного бизнеса в условиях трудной логистики.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико ранее сообщала, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублейКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

https://crimea.ria.ru/20240313/v-evpatorii-posle-rekonstruktsii-otkryli-naberezhnuyu-tereshkovoy-1135627139.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережная, крым, новости, новости крыма