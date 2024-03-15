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Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных
Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных
Крым в текущем году получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:10
2024-03-15T07:10
2024-03-15T07:10
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
набережная
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым в текущем году получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также добавил, что благоустроители пляжных территорий, которые ведут коммерческую деятельность на побережье, в грядущем курортном сезоне по-прежнему будут освобождены от арендной платы, поскольку мера сохраняет актуальность для рекреационного бизнеса в условиях трудной логистики.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико ранее сообщала, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от "шторма века" в Крыму увеличился до 68 млрд рублейКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
https://crimea.ria.ru/20240313/v-evpatorii-posle-rekonstruktsii-otkryli-naberezhnuyu-tereshkovoy-1135627139.html
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сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережная, крым, новости, новости крыма
Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережных
Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после "шторма века" – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым.
Крым в текущем году получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Мы полностью понимаем картину с учетом последнего ЧС. Сейчас президентом принято решение выделить нам больше 8 миллиардов рублей на этот год на восстановление набережных, ну и подсыпку дополнительных пляжных территорий", – сказал Аксенов.
Он также добавил, что благоустроители пляжных территорий, которые ведут коммерческую деятельность на побережье, в грядущем курортном сезоне по-прежнему будут освобождены от арендной платы, поскольку мера сохраняет актуальность для рекреационного бизнеса в условиях трудной логистики.
"Без оплаты, мы договорились. Каждый год продлеваем. Пока СВО не достигнет своих целей, пока у нас логистика не выстроится, ничего за оплату пляжей брать не будем, то есть в этом году пойдем везде навстречу, постараемся максимально освободить и отельеров, и всех от аренды земли", – сказал глава республики.
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года
. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико ранее сообщала, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.
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