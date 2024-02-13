Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт
Летом в Ялте некоторые пляжи будут закрыты в связи с ремонтом набережных - Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года все берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма были проинспектированы, 58 из них требуют ремонта. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
"К сожалению, этот шторм нанес колоссальный ущерб нашим берегоукрепительным сооружениям. Все они были обследованы представителями Министерства жилищной политики Республики Крым, ГКУ "Инвест-строй", а также "Роскапстроем". В результате сегодня определен список из 58 берегоукрепительных сооружений, которые подлежат реконструкции либо капитальному ремонту", - сказала она.
За последние сорок лет берегоукрепительным сооружениям не уделялось должного внимания со стороны украинских властей, заметила Янина Павленко. На данный момент Ялта ожидает помощи из резервного фонда РФ, чтобы ликвидировать последствия стихии.
"Наша задача, чтобы в сезон этого года ни один населенный пункт не остался без пляжных территорий, потому что мы понимаем, что какую-то часть нам придется все-таки закрыть на время проведения ремонтных работ. Мы должны таким образом обустроить работу, чтобы в каждом поселке остались доступные пляжи, и мы это сделаем", - пообещала мэр города.
В результате обильных ливней пострадала не только прибрежная зона, но и многочисленные подпорные стены, рассказала также Павленко. В Большой Ялте происходят массовые их обрушения, в первую очередь в руслах рек. О том, где наиболее пострадали укрепительные сооружения, читайте в полной версии интервью на сайте РИА Новости Крым в 19:00.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей подпорная стена на Южном берегу Крыма рухнула, в результате чего пострадал автомобиль. По той же причине временно было перекрыто движение по улице Свердлова в Ялте, в районе улицы Ломоносова разрушенная стена повредила теплотрассу.
Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и "Крымавтодор" продолжают обследовать состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения.
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