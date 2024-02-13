https://crimea.ria.ru/20240213/letom-chast-naberezhnykh-v-bolshoy-yalte-zakroyut-na-remont-1134911415.html

Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт

Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт

После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года все берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма были проинспектированы, 58 из них требуют ремонта. Об... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года все берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма были проинспектированы, 58 из них требуют ремонта. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.За последние сорок лет берегоукрепительным сооружениям не уделялось должного внимания со стороны украинских властей, заметила Янина Павленко. На данный момент Ялта ожидает помощи из резервного фонда РФ, чтобы ликвидировать последствия стихии.В результате обильных ливней пострадала не только прибрежная зона, но и многочисленные подпорные стены, рассказала также Павленко. В Большой Ялте происходят массовые их обрушения, в первую очередь в руслах рек. О том, где наиболее пострадали укрепительные сооружения, читайте в полной версии интервью на сайте РИА Новости Крым в 19:00.Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей подпорная стена на Южном берегу Крыма рухнула, в результате чего пострадал автомобиль. По той же причине временно было перекрыто движение по улице Свердлова в Ялте, в районе улицы Ломоносова разрушенная стена повредила теплотрассу.Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и "Крымавтодор" продолжают обследовать состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения. Читайте также на РИА Новости Крым:На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млнКрым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьВ Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены

https://crimea.ria.ru/20231127/zhizn-posle-shtorma-v-krymu-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-1133129534.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, юбк, городская среда, ущерб